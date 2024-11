VNDirect khuyến nghị, dự phòng nợ xấu của ACV tăng 55% so đầu năm

Theo đó, công ty chứng khoán này đã giảm mức giá mục tiêu 1,3% từ 135.600 đồng/cp xuống còn 133.500 đồng/cp khi giá cổ phiếu không đổi kể từ báo cáo trước.

Theo VND, một trong những nguyên nhân chính khiến giá mục tiêu giảm là việc tăng dự phòng các khoản phải thu khó đòi, sự chậm tiến độ của các dự án trọng điểm và rủi ro thị trường ngày càng gia tăng.

Chuyên gia phân tích của VND đưa ra dự báo, ACV sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ khách quốc tế tăng, bù đắp sụt giảm nội địa.

Theo đó, số lượng hành khách quốc tế năm 2024 sẽ đạt khoảng 95% so với mức trước đại dịch, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ nhờ sự phục hồi của thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc cùng với các chính sách miễn visa giúp thu hút khách Châu Âu. Tuy nhiên, VND cũng đưa ra dự báo lượng hành khách nội địa sẽ giảm 12% trong 2024 do việc cắt giảm tạm thời đội tàu, mức tăng trưởng hành khách quốc tế trong 2025 là 14% và mức tăng trưởng hành khách nội địa là 9%.

Tăng dự phòng các khoản phải thu khó đòi

Bên cạnh bài toán tăng trưởng, các chuyên gia cho rằng bức tranh tài chính của ACV không hoàn toàn là màu hồng khi hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi không như kỳ vọng. Trong báo cáo trước đó, VND đã dự báo ước tính 600 tỷ hoàn nhập nợ xấu của các hãng hàng không nhưng đã không được thực hiện.

Thuyết minh báo cáo tài chính quý 3/2024 cho thấy tính đến ngày 30/9/2024, tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi (nợ xấu) của ACV tăng tới 55% so với đầu năm lên 8.846 tỷ đồng. Khoản trích lập dự phòng mức gần 3.948 tỷ đồng, tăng 223 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, ACV đang phải trích lập dự phòng toàn bộ cho khoản nợ hơn 2.339 tỷ đồng tại Bamboo Airways, hơn 880 tỷ đồng tại Pacific Airlines, hơn 348 tỷ đồng tại Vietravel Airlines và 25 tỷ đồng cho Air Mekong.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, VND cũng đưa ra luận điểm về chi phí QLDN trong 2024 tăng đáng kể do sự giảm của việc hoàn nhập nợ xấu. VND dự báo trích lập dự phòng cho các hãng hàng không sẽ tăng lên 400 tỷ đồng trong 2024, dẫn đến biên LN ròng giảm 5 điểm %.

Tuy nhiên, VND dự báo ACV sẽ hoàn nhập dự phòng từ năm 2025 khi tình hình tài chính của các hãng hàng không cải thiện. VJC và HVN được kỳ vọng kinh doanh tích cực, trong khi Bamboo, Pacific và Vietravel Airlines đang khởi đầu tái cấu trúc thành công.

Dự án trọng điểm chậm tiến độ

Một số gói thầu tại Sân bay Quốc tế Long Thành (LTIA) đang chậm tiến độ.

Cụ thể đối với Gói thầu 7.8 - xây dựng và lắp đặt thiết bị cho Nhà ga Hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ còn lại, ban đầu dự kiến sẽ được đấu thầu trong quý 2 và quý 3/2024. Tuy nhiên, tiến độ hiện tại đang bị chậm. VND dự báo gói thầu này sẽ được mở thầu và bắt đầu xây dựng vào quý 4/2024.

Đối với Gói thầu 4.7 - xây dựng và lắp đặt thiết bị cho khu vực đỗ máy bay và các công trình khác, ban đầu dự kiến việc đấu thầu và khởi công dự án sẽ diễn ra trong quý 2/2024. Tuy nhiên, đến cuối quý 3/2024, gói thầu này mới được bắt đầu.

Đối với Gói thầu 4.8 - xây dựng và lắp đặt thiết bị, chuẩn bị bản vẽ thi công cho các công trình giao thông cảng nội bộ và hạ tầng kỹ thuật hàng không, và Gói thầu 4.9 - xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu cho máy bay, dự kiến việc đấu thầu và khởi công dự án sẽ diễn ra trong quý 2/24. Tuy nhiên, các gói thầu này vừa được ACV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào ngày 25 tháng 10 năm 2024.

Rủi ro xu hướng tăng giá mạnh của đồng Yên

Báo cáo tài chính quý 3/2024 cho thấy thu nhập tài chính ròng của ACV giảm mạnh do đồng yên tăng giá. ACV ghi nhận mức lỗ từ hoạt động tài chính 515 tỷ đồng từ mức lãi 975 tỷ đồng trong Quý 3/2023 .

Số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, ACV lỗ chênh lệch tỷ giá đến 771 tỷ đồng trong quý 3 năm nay, khi cùng kỳ năm trước ghi nhận lãi 478 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi tiền gửi trong quý 3 /2024 của ACV cũng giảm mạnh.

ACV đang có nợ dài hạn xấp xỉ 63,5 tỷ Yên từ nguồn vốn ODA, do đó, xu hướng tăng giá của đồng Yên sẽ tạo nên những tác động tiêu cực đối với lợi nhuận doanh nghiệp. Đây cũng là thế khó của ACV trong bối cảnh hiện nay, nếu tỷ giá liên tục tăng trong những tháng còn lại của năm 2024 sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình trạng lỗ tỷ giá cả năm 2024.

Được thành lập vào năm 2012, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là công ty cổ phần Việt Nam với 95,4% cổ phần nhà nước. Công ty quản lý và vận hành 21 sân bay dân dụng tại Việt Nam, trong đó có 8 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa. Với mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng hàng không Việt Nam, ACV đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hành khách và hàng hóa trong nước và quốc tế, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế.

Lĩnh vực kinh doanh chính của ACV: Dịch vụ hàng không bao gồm dịch vụ cất cánh và hạ cánh, dịch vụ mặt đất, dịch vụ vận tải hành khách và dịch vụ an ninh hàng không. Ngoài ra còn có các dịch vụ phi hàng không bao gồm cho thuê mặt bằng, cho thuê quảng cáo, bãi đậu xe, tiện ích và khu vực VIP. Đồng thời, có các dịch vụ thương mại, trong đó dịch vụ hành khách chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu. Lợi nhuận ròng từ dịch vụ cất cánh và hạ cánh thuộc về Nhà nước.

Hiện, ACV có 2 công ty con và 10 công ty liên kết, đồng thời sở hữu 9 sân bay quốc tế và 12 sân bay nội địa