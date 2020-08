Quỹ đầu tư Nhật Bản giảm sở hữu tại An Gia còn 7%, thu về gần 100 tỷ

Creed Investments VN-1 Ltd – tổ chức có liên quan đến ông Masakazu Yamaguchi - Thành viên HĐQT Bất động sản An Gia (AGG) vừa thông báo đã bán ra thành công hơn 3,7 triệu cp AGG trong khoảng thời gian từ ngày 7-10/8 theo phương thức thỏa thuận.



Sau giao dịch, Creed Investments VN-1 đã giảm tỷ lệ sở hữu tại AGG từ 12% xuống còn 7%, tương ứng với việc nắm giữ hơn 5 triệu cổ phiếu AGG.

Dù giảm tỷ lệ sở hữu nhưng Creed Investment VN-1 Ltd vẫn là cổ đông lớn nhất tại An Gia. Theo sau là bà Nguyễn Thị Kim Hoa (4,94%) và Hoosiers VN - 1 Ltd (3,39%).

Trong khoảng thời gian quỹ đầu tư Nhật thoái vốn, thị giá AGG dao động quanh mức 26.500 đồng/cp, ước tính Creed Investments VN-1 đã thu về hơn 98 tỷ đồng.

Creed Group và An Gia công bố hợp tác vào năm 2015. Thời điểm đó, quỹ đầu tư Nhật Bản cho biết sẽ rót 200 triệu USD vào An Gia.

Trong đó, một phần của số tiền này dùng để mua 20% cổ phần của An Gia; một phần để đầu tư vào các dự án nhà ở của công ty này với tỷ lệ góp vốn 50/50. Số còn lại sẽ cho An Gia vay USD với lãi suất 5% một năm để mua các dự án bất động sản đã có sẵn trên thị trường.