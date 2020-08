Nấm Tùng Nhung nhà giàu “đỏ mắt” chờ thưởng thức có gì bổ béo?

Nấm Tùng Nhung xuất xứ tại Nhật Bản là một trong những loại nấm quý và có mức giá đắt đỏ nhất được bán tại thị trường Việt Nam, với giá dao động từ 16 triệu đến 20 triệu đồng/kg. Ảnh: Yabai. Nấm được xách tay từ Nhật Bản về Việt Nam theo đường máy bay. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dùng tại Việt Nam muốn thưởng thức loại nấm này phải chờ khoảng 20 ngày. Ảnh: Kyodo News. Nấm tùng nhung hay còn gọi là nấm matsutake thường mọc dưới gốc cây lá kim. Ảnh: Asahi. Loại nấm này không trồng được mà mọc hoàn toàn tự nhiên, được nông dân Nhật tìm hái trong rừng rồi bán cho một công ty xuất khẩu chuyên thu mua. Ảnh: Asahi. Để tìm được loại nấm này, người nông dân Nhật Bản phải đào lớp lá mục vì nó ẩn mình sát đất. Ảnh: Getty. Sau khi cắt gốc, nấm Tùng Nhung được rửa thật nhanh để không bị bay mất mùi thơm. Ảnh: Getty. Nấm Tùng Nhung chỉ mọc vào tháng 8 hàng năm. Hết tháng 8, nấm sẽ không mọc lên nữa. Đặc biệt, khi cây nấm được nhổ đi thì chỗ đó không bao giờ mọc thêm cây nấm nào nữa. Ảnh: Japan All Over. Tại Nhật Bản, giá nấm matsutake phụ thuộc vào chất lượng, thời điểm và nguồn gốc. Ảnh: Wiki. Vào đầu mùa, giá nấm nội địa có thể lên tới 1.000 USD, trong khi nấm nhập khẩu từ các thị trường khác chỉ có giá khoảng 90 USD/kg. Ảnh: Getty. Không chỉ hiếm, nấm Tùng Nhung Nhật Bản còn có mùi thơm dễ chịu. Ảnh; Nipic. Theo một trang website về dinh dưỡng của Nhật Bản thì nấm Tùng Nhung là một trong những vị thuốc trường thọ, có tác dụng tái tạo tế bào, ngừa và triệt tiêu các tế bào ung thư... Ảnh: Sumiresou. Video: Chế biến món ngon từ nấm đông cô. Nguồn: VTC14

Nấm Tùng Nhung xuất xứ tại Nhật Bản là một trong những loại nấm quý và có mức giá đắt đỏ nhất được bán tại thị trường Việt Nam, với giá dao động từ 16 triệu đến 20 triệu đồng/kg. Ảnh: Yabai. Nấm được xách tay từ Nhật Bản về Việt Nam theo đường máy bay. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dùng tại Việt Nam muốn thưởng thức loại nấm này phải chờ khoảng 20 ngày. Ảnh: Kyodo News. Nấm tùng nhung hay còn gọi là nấm matsutake thường mọc dưới gốc cây lá kim. Ảnh: Asahi. Loại nấm này không trồng được mà mọc hoàn toàn tự nhiên, được nông dân Nhật tìm hái trong rừng rồi bán cho một công ty xuất khẩu chuyên thu mua. Ảnh: Asahi. Để tìm được loại nấm này, người nông dân Nhật Bản phải đào lớp lá mục vì nó ẩn mình sát đất. Ảnh: Getty. Sau khi cắt gốc, nấm Tùng Nhung được rửa thật nhanh để không bị bay mất mùi thơm. Ảnh: Getty. Nấm Tùng Nhung chỉ mọc vào tháng 8 hàng năm. Hết tháng 8, nấm sẽ không mọc lên nữa. Đặc biệt, khi cây nấm được nhổ đi thì chỗ đó không bao giờ mọc thêm cây nấm nào nữa. Ảnh: Japan All Over. Tại Nhật Bản, giá nấm matsutake phụ thuộc vào chất lượng, thời điểm và nguồn gốc. Ảnh: Wiki. Vào đầu mùa, giá nấm nội địa có thể lên tới 1.000 USD, trong khi nấm nhập khẩu từ các thị trường khác chỉ có giá khoảng 90 USD/kg. Ảnh: Getty. Không chỉ hiếm, nấm Tùng Nhung Nhật Bản còn có mùi thơm dễ chịu. Ảnh; Nipic. Theo một trang website về dinh dưỡng của Nhật Bản thì nấm Tùng Nhung là một trong những vị thuốc trường thọ, có tác dụng tái tạo tế bào, ngừa và triệt tiêu các tế bào ung thư... Ảnh: Sumiresou. Video: Chế biến món ngon từ nấm đông cô. Nguồn: VTC14