Âu Hà My tự làm đại gia của chính mình: Vung trăm triệu sắm hàng hiệu

Mấy ngày nay, nữ giảng viên đại học Âu Hà My thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi công khai đoạn clip bắt quả tang và tố chồng ngoại tình. Không chỉ khiến bao người khâm phục về cách hành xử lịch thiệp với người chồng từng đầu gối tay ấp, Âu Hà My còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tìm hiểu về gia thế khủng của cô nàng. Thông qua những hình ảnh mà nữ giảng viên Âu Hà My đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy phần nào cuộc sống sang chảnh chẳng kém bất cứ tay chơi nào trong Vbiz của cô gái này. Nữ giảng viên sinh năm 1994 thường xuyên diện túi hiệu Chanel, Dior... và checkin ở những địa điểm sang chảnh, xa hoa. Âu Hà My thường xuyên du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cô nàng còn thường xuyên shopping, đồ hiệu sắm không ngớt tay. Khi thì nhẹ nhàng với ví Chanel hơn 10 triệu và túi Lady Dior gần 100 triệu đồng. Có lần Âu Hà My sắm cả loạt giày dép cùng kiểu nhưng khác màu của Manolo Blahmik và Salvatore Ferragamo có giá mỗi đôi khoảng 16 đến 25 triệu đồng. Giày Jimmy Choo có giá hơn 21 triệu đồng cũng góp mặt trong tủ đồ hiệu hoành tráng của giảng viên đại học Âu Hà My. Đồ dưỡng da của DBH vốn vô cùng đắt đỏ cũng được Âu Hà My sắm về cả bộ với giá từ 50 - 70 triệu đồng. Trong hình ảnh đời thường, Âu Hà My còn đeo đồng hồ của Richard Mille. Thiết kế Richard Mille đính kim cương nổi bật này có giá khoảng 36.000 USD ~ 850 triệu đồng. Thời gian rảnh rỗi, Âu Hà My còn đi chơi golf. Nguồn ảnh: FBNV. Video: Đại gia Việt lùng sục cá ‘khủng long 6 sừng. Nguồn: VTC14

Mấy ngày nay, nữ giảng viên đại học Âu Hà My thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi công khai đoạn clip bắt quả tang và tố chồng ngoại tình. Không chỉ khiến bao người khâm phục về cách hành xử lịch thiệp với người chồng từng đầu gối tay ấp, Âu Hà My còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tìm hiểu về gia thế khủng của cô nàng. Thông qua những hình ảnh mà nữ giảng viên Âu Hà My đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy phần nào cuộc sống sang chảnh chẳng kém bất cứ tay chơi nào trong Vbiz của cô gái này. Nữ giảng viên sinh năm 1994 thường xuyên diện túi hiệu Chanel, Dior... và checkin ở những địa điểm sang chảnh, xa hoa. Âu Hà My thường xuyên du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cô nàng còn thường xuyên shopping, đồ hiệu sắm không ngớt tay. Khi thì nhẹ nhàng với ví Chanel hơn 10 triệu và túi Lady Dior gần 100 triệu đồng. Có lần Âu Hà My sắm cả loạt giày dép cùng kiểu nhưng khác màu của Manolo Blahmik và Salvatore Ferragamo có giá mỗi đôi khoảng 16 đến 25 triệu đồng. Giày Jimmy Choo có giá hơn 21 triệu đồng cũng góp mặt trong tủ đồ hiệu hoành tráng của giảng viên đại học Âu Hà My. Đồ dưỡng da của DBH vốn vô cùng đắt đỏ cũng được Âu Hà My sắm về cả bộ với giá từ 50 - 70 triệu đồng. Trong hình ảnh đời thường, Âu Hà My còn đeo đồng hồ của Richard Mille. Thiết kế Richard Mille đính kim cương nổi bật này có giá khoảng 36.000 USD ~ 850 triệu đồng. Thời gian rảnh rỗi, Âu Hà My còn đi chơi golf. Nguồn ảnh: FBNV. Video: Đại gia Việt lùng sục cá ‘khủng long 6 sừng. Nguồn: VTC14