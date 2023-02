UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò đối với mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, nằm trên sông Trà Khúc thuộc địa phận xã Tịnh An và xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi.



Theo đó, doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát trên là Công ty CP Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Miền Trung.

Được biết, giá khởi điểm tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng được phê duyệt ban đầu để tổ chức bán đấu giá là hơn 25,9 tỷ đồng. Qua tổ chức đấu giá, kết quả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 73,4% so với giá khởi điểm ban đầu. Cụ thể, số tiền trúng đấu giá lên đến hơn 380 tỷ đồng, vượt gần 15 lần so với giá khởi điểm.

Sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty CP Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Miền Trung có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá; trước khi được cấp giấy phép khai thác, doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định.

Đồng thời, phải nộp hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan Nhà nước chậm nhất trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Sau đó, thuê đơn vị tư vấn tổ chức thi công Đề án thăm dò khoáng sản theo giấy phép được cấp và lập Báo cáo kết quả thăm dò, trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt trữ lượng theo quy định.

Quảng Ngãi: Bình Minh Miền Trung trúng đấu giá mỏ cát 380 tỷ (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng , TP Quảng Ngãi có diện tích khoảng 53,4 ha, trữ lượng dự báo khoảng 3,4 triệu m3. Vị trí mỏ cát nằm trên sông Trà Khúc, thuộc khu vực có tác động đến nhiều công trình xây dựng lân cận quan trọng như đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, cầu Cổ Lũy, tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa... Đơn vị trúng đấu giá có quyền khai thác khoảng 10 năm (không tính 3 tháng mùa mưa hàng năm), công suất khai thác khoảng 350.000 m3/năm.

Về đơn vị trúng đấu giá, tìm hiểu cho thấy Công ty CP Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Miền Trung có địa chỉ trụ sở chính tại số 308 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Doanh nghiệp được thành lập ngày 22/10/2015, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại, Người đại diện theo pháp luật là ông Cao Hải Dương.

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại địa chỉ 308 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi có thêm Tổng Công ty Đầu tư Hợp Nghĩa; Công ty CP Logistics Hợp Nghĩa cũng đăng ký địa chỉ hoạt động.