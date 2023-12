PVS ước lãi cả năm 1.098 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, HNX: PVS) công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu hợp nhất 20.224 tỷ đồng, vượt 53% kế hoạch năm và tăng 18% so với thực hiện năm 2022.

Tỷ trọng doanh thu của PVS từ thị trường nước ngoài trên tổng doanh thu tăng từ 44% trong năm 2022 lên hơn 55% trong năm 2023. Điều này cho thấy sự chuyển dịch của PVS sang thị trường quốc tế, được thúc đẩy bởi mảng M&C điện gió ngoài khơi mới.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 1.098 tỷ đồng, cũng vượt 41% kế hoạch năm nhưng giảm 6% so năm trước.

Như vậy, khả năng quý 4/2023, PVS đạt 323 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm mạnh 36% so cùng kỳ và tăng 49% so quý trước. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, lợi nhuận quý 4/2022 chiếm 43% của cả năm 2022 do ghi nhận nhiều doanh thu từ các hợp đồng cơ khí và xây dựng (M&C) và khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành 135 tỷ đồng trong quý 4/2022.

Công tác đầu tư năm 2023 của PVS cũng tăng hơn gấp 3 lần so với thực hiện năm 2022, tương ứng khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng.