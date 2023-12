Những “nữ tướng” U70 quyền lực bậc nhất Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Nga (hay Madame Nguyễn Thị Nga) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG là một trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam. Ảnh: Cafeland Doanh nhân Nguyễn Thị Nga sinh năm 1955 tại Hà Nội. Bà có bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài ra, bà từng học nhiều lớp kinh tế ở Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc, và là người Việt Nam đầu tiên được mời học ở George Town (Mỹ) do quỹ tài trợ của bà Hillary Clinton, phu nhân cựu tổng thống Bill Clinton, dành riêng cho các nhà lãnh đạo tập đoàn kinh tế. Ảnh: Vietnamnet Năm 1993, bà Nguyễn Thị Nga thành lập BRG, khởi tạo với ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu. Đến nay, Tập đoàn BRG trở thành một công ty đầu tư và hoạt động tập trung chủ yếu các lĩnh vực: Tài chính - Ngân hàng và sân Golf, bất động sản, khách sạn – nghỉ dưỡng... Ảnh: Internet Không chỉ biết đến là Chủ tịch Tập đoàn BRG, Madame Nguyễn Thị Nga còn là nguyên Chủ tịch HĐQT SeABank. Bà cũng là người ta quan trọng trong quá trình đổi thay và phát triển của ngân hàng trong suốt hơn 15 năm. Ảnh: Anninhthudo Doanh nhân Nguyễn Thị Nga cũng từng lọt Top 50 người phụ nữ quyền lực nhất Châu Á vào năm 2019 theo bình chọn của Forbes. Ảnh: Hanoitv Bà Nguyễn Thị Sơn sinh năm 1950 được xem là "Lão phật gia" của Sơn Kim Group và "nữ cường nhân" của giới kinh doanh Việt. Ảnh: Facebook Năm 1987, sau khi chồng mất, doanh nhân Nguyễn Thị Sơn chính thức trở thành lãnh đạo chính của Sơn Kim Group, vừa lo phát triển doanh nghiệp, vừa chăm sóc 5 người con. Ảnh: Facebook Từ một công ty may mặc, sau 3 thập kỷ phát triển Sơn Kim Group đã trở thành một tập đoàn sở hữu khoảng 11 công ty, chuyên kinh doanh 4 mảng chính như: SonKim Land (bất động sản), VGS Shop (bán lẻ trên truyền hình), SonKim Mode (thời trang), và Vissions 21 (Khai thác phim trường). Ảnh: Facebook Ở tuổi ngoài 70, "lão phật gia" của Sơn Kim vẫn đóng vai trò quan trọng với tập đoàn và gia tộc, những quyết định của gia tộc vẫn có sự tham gia của bà. Ảnh: Nhịp sống thị trườngDoanh nhân Mai Kiều Liên sinh năm 1953 tại Pháp, nguyên quán ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Sau đó, cả gia đình bà về Việt Nam sinh sống và làm việc. Ảnh: Báo chính phủ Bà Mai Kiều Liên hiện là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinamilk. Suốt hơn 40 năm tại Vinamilk, trong đó có 3 thập kỉ ở cương vị Tổng Giám đốc, bà Mai Kiều Liên được biết đến như một lãnh đạo nổi tiếng với tinh thần luôn đổi mới sáng tạo. Ảnh: Vinamilk Bà Mai Kiều Liên đã dẫn dắt Vinamilk đến thành công và góp phần tạo dựng vị thế cho ngành sữa Việt Nam trên thế giới. Ảnh: Vinamilk CEO Mai Kiều Liên từng nằm trong Top 50 nữ doanh nhân có quyền lực nhất châu Á do Forbes bình chọn. Ảnh: Vinamilk

