Gà tiến vua được săn lùng dịp Tết giá “chát” cỡ nào?

Đông Tảo là một giống gà quý hiếm, thuần chủng của Việt Nam, được nuôi từ lâu tại xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Tiền phong Cứ đến gần Tết Nguyên đán, gà Đông Tảo lại được săn lùng để làm quà biếu Tết, giá trung bình từ 350.000 - 600.000 đồng/kg. Ảnh: Tiền phong Gà Đông Tảo trưởng thành nặng từ 4-7kg nên khách hàng muốn mua một con gà Đông Tảo, phải bỏ ra 1,5 - 4 triệu đồng. Đặc biệt, những con gà có hình thức đẹp, chân to thì giá trị phải lên 50 triệu đồng/con. Ảnh: Facebook Gà Đông Tảo thuần chủng hiện không còn nhiều. Do đó, khách hàng muốn mua cũng không dễ. Ảnh: Tiền phong Là giống gà quý của người dân Thuận Thành (Bắc Ninh), gà Hồ được nhiều người lùng mua để tặng cho người thân như một món quà Tết truyền thống. Ảnh: VOV Gà Hồ thương phẩm giá từ 400.000-500.000 đồng/kg. Những con gà có nặng từ 5-6kg có giá trên 500.000 đồng/kg. Ảnh: Người lao động Gà Hồ có vóc dáng oai phong, lông mã mượt mà, thần sắc mạnh mẽ uy nghi, tiếng vỗ cánh chắc nịch, chân to... Ảnh: Facebook Vào dịp Tết, gà chín cựa (nguồn gốc tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) được nhiều khách hàng lùng mua. Ngoài thịt ăn thơm ngon, tướng của gà chín cựa đẹp, phù hợp để đem làm quà biếu Tết. Ảnh: Vietnamnet Giống gà chín cựa có kích cỡ nhỏ và nặng không quá 1,5kg. Mào gà đỏ tươi như máu, đuôi cong vút tựa cầu vồng và rất mảnh. Ảnh: Hanoimoi Khi mới nở, giống gà này đã có 6 cựa. Trong quá trình nuôi, chúng lại mọc thêm 2 cựa ở 2 chân. Một số con gà "đột biến" có 9 cựa. Loại gà 3-5 cựa giá chỉ từ 250.000-350.000 đồng/kg nhưng loại gà 6-8 cựa trên 500.000 đồng/kg. Những con gà có đủ 9 cựa thì cực hiếm, có tiền cũng khó mua. Ảnh: Dân trí Gà Mía là giống gà đặc sản ở Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội). Xưa kia, gà Mía là sản vật tiến vua. Giống gà này có hình thức đẹp (nét đẹp phảng phất con công, con phượng) nên thường được nuôi vào mục đích thờ cúng, giỗ chạp, biếu xén và ăn Tết. Ảnh: TTXVN Gà Mía khi nhỏ có da đỏ au như gấc chín. Khi trưởng thành, da gà có thể chuyển sang màu vàng. Giá gà Mía từ 150.000-200.000 đồng/kg. Ảnh: BachhoaxanhNhững triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24

