PV Power ước lãi cả năm chỉ 1.326 tỷ đồng, giảm 53% so năm trước

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 với sản lượng điện thương phẩm đạt 14,97 tỷ kWh, đạt 96% kế hoạch năm và chiếm 64% sản lượng điện toàn Tập đoàn (23,23 tỷ kWh).

Tổng doanh thu ước đạt 30,6 nghìn tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch năm 2023 (30,3 nghìn tỷ đồng). Tổng lợi nhuận trước thuế 1.326,6 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch năm 2023 (1.276,8 tỷ đồng) nhưng giảm tới 53% so năm 2022.

Như vậy khả năng POW không ghi nhận 300 tỷ đồng tiền bồi thường bảo hiểm cho nhà máy Vũng Áng.

Cho năm 2024, POW đặt kế hoạch sản lượng điện thương phẩm là 16,7 tỷ kWh.

POW cũng đặt mục tiêu đưa Nhơn Trạch 3 vào hoạt động trong năm 2024. Tiến độ xây dựng của Nhơn Trạch 3 và 4 đạt 65,6% tính đến cuối tháng 11/2023, so với kế hoạch 75,1% của POW.

Tuy nhiên, Chứng khoán Vietcap (VCSC) cho rằng tiến độ chậm của 3 dự án truyền tải phục vụ nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 có thể ảnh hưởng đến kế hoạch vận hành thương mại của các nhà máy này. V iệc chậm trễ xây dựng các đường dây truyền tải này là do những vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể và giải phóng mặt bằng của tỉnh Đồng Nai. Do đó, VCSC duy trì dự báo Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ lần lượt đi vào hoạt động vào giữa năm 2025 và giữa năm 2026, tức chậm hơn so với kế hoạch của POW từ 6-12 tháng.