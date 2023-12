PV Power báo doanh thu đạt 2.460 tỷ đồng tháng 11, kỳ vọng tháng 12 tăng 10%

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) công bố kết quả kinh doanh tháng 11 với tổng sản lượng điện ước tính đạt gần 1,18 tỷ kWh và doanh thu khoảng 2.460 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 11 tháng, doanh thu PV Power ước đạt khoảng 27.431 tỷ đồng, tăng khoảng 3,3% so với cùng kỳ và thực hiện 90% kế hoạch năm.

PV Power cho biết tháng 11 là thời điểm mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, mùa mưa ở miền Trung. Đợt mưa đầu tháng 11 tại Bắc Trung Bộ mở rộng xuống phía Bắc các tỉnh Nam Trung Bộ với lượng mưa rất to đã gây ngập lụt các tỉnh miền Trung trên diện rộng trong nửa đầu tháng.

Kết quả, giá thị trường SMP rất thấp, nhiều chu kỳ trong ngày giá chỉ 1 đồng/kWh; bình quân giá thị trường toàn phần FMP trong tháng chỉ khoảng 760 đồng/kWh.

POW đã thực hiện được 90% kế hoạch đề ra cho năm 2023.

Cụ thể với Nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1&2, khả năng cấp khí thực tế của PV GAS hiện tại đáp ứng yêu cầu vận hành. Do giá thị trường giảm thấp, nhà máy vận hành và được tính toán doanh thu theo trường hợp ngoài thị trường. Sản lượng không đạt kế hoạch được giao.

Tương tự, do giá thị trường giảm thấp so với chi phí biến đổi nhiên liệu than, NMĐ Vũng Áng 1 chủ động chào giá vận hành tối ưu lợi nhuận và theo điều độ của A0.

Trong tháng, NMĐ Nhơn Trạch 1 vận hành sản lượng thấp theo điều độ của A0 theo Qc được giao.

Sau khi thực hiện đại tu (từ ngày 7/9 đến 1/11), NMĐ Nhơn Trạch 2 tập trung vận hành các tổ máy để kết hợp thử nghiệm, theo dõi khả năng vận hành ổn định của nhà máy; và cân đối chào giá vận hành đảm bảo hiệu quả trong tình hình giá thị trường giảm thấp.

Đối với thuỷ điện Hủa Na, với tình hình thủy văn thuận lợi, hồ chứa NMĐ đã tích đến mực nước dâng bình thường, nhà máy chào giá vận hành cân đối tối ưu lợi nhuận và giữ mực nước cao cho giai đoạn vận hành mùa kiệt và năm vận hành 2024.

Trong khi đó với thuỷ điện Đakđrinh, vào đầu tháng giá thị trường giảm thấp, đồng thời nhà máy bị giới hạn mực nước tuần trên thị trường nên chỉ vận hành với sản lượng rất thấp. Từ ngày 14/11, hồ chứa NMĐ đã tích đến ngưỡng phải xả tràn do vậy nhà máy được huy động vận hành tối đa hai tổ máy.