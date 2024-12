VNDirect: Giá thép tiếp tục giảm có thể sẽ ảnh hưởng đến Hòa Phát

Trong báo cáo phân tích mới nhất về CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), Chứng khoán VNDirect dự báo lợi nhuận ròng của HPG sẽ tăng trưởng 20% trong hai năm tới tuy nhiên giảm giá mục tiêu 3% về 29.200 đồng/cp do kì vọng giá thép thế giới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Chứng khoán VNDirect nhận định, thị trường thép toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Tại Trung Quốc, giá thép đã giảm mạnh do sự suy yếu của thị trường bất động sản. Hiện tại, giá thép giao ngay tại nước này chỉ còn 465 USD/tấn, giảm 9% so với tháng trước và 20% tính từ đầu năm. Đây là mức giá thấp nhất trong nhiều tháng gần đây, tạo áp lực giảm giá trên thị trường thế giới.

Tại Việt Nam, giá thép xây dựng trong nước giảm 4% so với tháng trước và 5% tính từ đầu năm. Trong khi đó, giá HRC vận động theo xu hướng của giá tại Trung Quốc.

VNDirec dự báo giá bán thép của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm trong năm 2025 do thị trường xây dựng bất động sản suy yếu đồng thời, nguy cơ áp thuế nhập khẩu từ Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu thép của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, cùng với 10% thuế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.

Nếu việc áp thuế xảy ra, VNDirect cho rằng các nhà sản xuất thép Trung Quốc sẽ giảm xuất khẩu sang Canada, Mexico và Mỹ đồng thời chuyển dịch lượng thép này khỏi các khu vực Bắc Mỹ và Mỹ Latinh đến các khu vực như Asean và Ấn Độ, nơi nhu cầu tiêu thụ thép nội địa vẫn đang tăng trưởng vững chắc. Nếu không có thêm các biện pháp bảo hộ thị trường thép nội địa đến từ Chính phủ, lượng thép nhập khẩu tràn vào Việt Nam sẽ tiếp tục nhiều hơn.

Bên cạnh đó, VNDirect nhận định lệnh áp thuế chống bán phá giá của Bộ Công Thương Việt Nam nếu được áp dụng khả năng sẽ chỉ hỗ trợ ngành thép trong nước khỏi áp lực từ thép Trung Quốc.

Trong nước, trường hợp lệnh áp thuế chống bán phá giá (CBPG) của Bộ Công Thương được áp dụng, nhóm phân tích VND nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng việc áp thuế lên HRC nhập khẩu nếu xảy ra sẽ chỉ bắt đầu khi Dung Quất 2 đi vào hoạt động, bù đắp khoản thiếu hụt nguồn cung HRC từ Việt Nam và sẽ chỉ áp dụng cho một số mã HRC có phạm vi giá thấp hơn nhiều so với giá trong nước hoặc ở một số lượng vượt quá mức khối lượng nhập khẩu cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định”.

Trên quan điểm rằng giá thép sẽ tiếp tục gặp áp lực, VNDirect cho rằng các biện pháp áp thuế tự vệ nếu được áp dụng sẽ chỉ có tác dụng hỗ trợ ngành thép trong nước khỏi áp lực từ thép Trung Quốc.

Đội ngũ phân tích VNDirect kỳ vọng rằng kết quả của những trường hợp điều tra hiện tại sẽ được công bố vào đầu 2025.

Ảnh minh họa

Dựa theo những phân tích trên, VNDirect dự phóng doanh số bán ròng của Hòa Phát sẽ tăng 19% trong năm 2024 nhờ sự phục hồi của thép xây dựng và phôi thép. Đặc biệt, dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Dung Quất 2 được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng lớn cho doanh nghiệp trong các năm tới.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 có quy mô 280 ha, tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao/năm. Theo kế hoạch, phân kỳ 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động vào đầu quý 1/2025. Phân kỳ 2 hoàn thiện và hoạt động vào quý 4/2025.

Theo thiết kế, thể tích lò cao của dự án Dung Quất 2 là 2.500m3, gấp đôi thể tích lò của Dung Quất 1, giúp tiêu hao năng lượng thấp hơn. Dự án được triển khai từ quý 1/2022, dự kiến hoàn thành vào quý 1/2025. Dự án này sẽ giúp tăng năng lực sản xuất thép thô của Hòa Phát lên trên 14,5 triệu tấn mỗi năm.

Trong năm 2025, với việc lò cao đầu tiên của Dung Quất 2 đi vào hoạt động ở 60% công suất như dự kiến của ban lãnh đạo, VNDiect kỳ vọng doanh số bán thép sẽ tăng trưởng 21% khi doanh số HRC tăng 55% đạt 4,6 triệu tấn. Việc gia tăng sản lượng giúp Hòa Phát duy trì vị thế dẫn đầu tại thị trường thép trong nước và mở rộng xuất khẩu.

Bên cạnh đó, VNDirect nhận định giá nguyên liệu sẽ tiếp tục giảm do gia tăng nguồn cung từ Úc và giá thép suy yếu. Nước Úc đóng góp 52% vào tổng xuất khẩu than cốc toàn thế giới.

Đầu năm 2024, giá than cốc đã tăng mạnh do gián đoạn chuỗi cung ứng và tắc nghẽn cầu cảng tạo ra bởi ảnh hưởng của bão Jasper và Kirrily. Giá sau đó giảm khi tác động của thời tiết và gián đoạn vận chuyển qua đi, từ mức cao 333 USD/tấn vào tháng 1 xuống 183 USD/tấn vào tháng 9, 2024 (-45% tính từ đầu năm). Đến 2025, VNDirect dự báo giá than cốc sẽ neo tại vùng giá này.

Mặt khác, giá bán thép có mức dao động mạnh do phụ thuộc vào giá bán thép Trung Quốc và nằm ngoài khả năng kiểm soát của HPG. Giá bán thép thường vận động cùng xu hướng với các hệ số định giá hơn là tăng trưởng lợi nhuận.

Điều này khiến định giá cổ phiếu của Hòa Phát có thể chịu sức ép, dù lợi nhuận ròng dự kiến tăng trưởng 20% trong hai năm tới.