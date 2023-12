Ghé thăm làng trồng bưởi đỏ “tiến vua” duy nhất ở Hà Nội

Thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đang lưu giữ giống bưởi đỏ quý hiếm. Đây là thức quả tiến vua độc đáo bởi màu đỏ từ trong ra ngoài. Ảnh: Công luận Vì màu sắc lạ mắt, hương vị đặc biệt nên những năm gần đây bưởi đỏ được nhiều người ưa chuộng để biếu, tặng và bày mâm ngũ quả ngày Tết. Ảnh: Suckhoedoisong Những ngày cuối năm, người dân làng Đông Cao (Mê Linh, Hà Nội) tất bật chuẩn bị cho vụ thu hoạch bưởi đỏ "tiến vua" bán Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: QdndBưởi đỏ Đông Cao có từ cách đây khoảng 60 năm, do một người dân trong vùng đem về trồng. Thời điểm đó, bưởi đó có giá trị bằng một đấu gạo bởi sự độc, lạ về màu sắc và chất lượng. Ảnh: Qdnd Khi còn non, bưởi đỏ Đông Cao có màu xanh, khi già quả màu vàng, tới lúc chín sẽ chuyển sang một màu đỏ căng mịn trông rất đẹp mắt, tượng trưng cho Tài lộc - Thịnh vượng - May mắn. Ảnh: Check Bên trong quả bưởi, tép có màu hồng đào, vị chua nhẹ. Ảnh: Qdnd Mỗi trái bưởi đỏ Đông Cao có giá trung bình từ 80.000 - 150.000 đồng, tùy vào mẫu mã, kích cỡ. Ảnh: Qđnd Những ngày cận Tết, không khí tại thôn Đông Cao tấp nập, rộn ràng hơn bởi thương lái ở nhiều nơi đổ về đây đặt mua bưởi. Ảnh: Qđnd Bưởi bắt đầu cho thu hoạch từ tháng 8 – 12 âm lịch. Một số đơn vị muốn mua bưởi đỏ phải đặt trước 2 tháng. Ảnh: Qđnd Bên cạnh những quả bưởi nguyên bản, bưởi thư pháp cũng là mặt hàng được khách hàng săn đón. Ảnh: QđndMẹo chọn và chăm sóc bưởi diễn để chơi Tết. Nguồn: VTV24

Thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đang lưu giữ giống bưởi đỏ quý hiếm. Đây là thức quả tiến vua độc đáo bởi màu đỏ từ trong ra ngoài. Ảnh: Công luận Vì màu sắc lạ mắt, hương vị đặc biệt nên những năm gần đây bưởi đỏ được nhiều người ưa chuộng để biếu, tặng và bày mâm ngũ quả ngày Tết. Ảnh: Suckhoedoisong Những ngày cuối năm, người dân làng Đông Cao (Mê Linh, Hà Nội) tất bật chuẩn bị cho vụ thu hoạch bưởi đỏ "tiến vua" bán Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Qdnd Bưởi đỏ Đông Cao có từ cách đây khoảng 60 năm, do một người dân trong vùng đem về trồng. Thời điểm đó, bưởi đó có giá trị bằng một đấu gạo bởi sự độc, lạ về màu sắc và chất lượng. Ảnh: Qdnd Khi còn non, bưởi đỏ Đông Cao có màu xanh, khi già quả màu vàng, tới lúc chín sẽ chuyển sang một màu đỏ căng mịn trông rất đẹp mắt, tượng trưng cho Tài lộc - Thịnh vượng - May mắn. Ảnh: Check Bên trong quả bưởi, tép có màu hồng đào, vị chua nhẹ. Ảnh: Qdnd Mỗi trái bưởi đỏ Đông Cao có giá trung bình từ 80.000 - 150.000 đồng, tùy vào mẫu mã, kích cỡ. Ảnh: Qđnd Những ngày cận Tết, không khí tại thôn Đông Cao tấp nập, rộn ràng hơn bởi thương lái ở nhiều nơi đổ về đây đặt mua bưởi. Ảnh: Qđnd Bưởi bắt đầu cho thu hoạch từ tháng 8 – 12 âm lịch. Một số đơn vị muốn mua bưởi đỏ phải đặt trước 2 tháng. Ảnh: Qđnd Bên cạnh những quả bưởi nguyên bản, bưởi thư pháp cũng là mặt hàng được khách hàng săn đón. Ảnh: Qđnd Mẹo chọn và chăm sóc bưởi diễn để chơi Tết. Nguồn: VTV24