VCSC: PV Power lỗ khoảng 47 tỷ đồng quý 3

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) cho biết, trong 9 tháng, rất nhiều yếu tố tiêu cực đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power như: thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào (than, khí...); sự lệch pha giữa nhu cầu điện và khả năng cấp khí; giá nguyên, vật liệu sản xuất tăng cao làm gia tăng chi phí tài chính; ảnh hưởng của Elnino đến hoạt động của các nhà máy thủy điện...

Dù vậy, 9 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện toàn PV Power ước đạt 11.195 triệu kWH (bằng 101% kế hoạch năm 2023).

Các chỉ tiêu tài chính của PV Power trong 9 tháng vừa qua cơ bản cũng đã hoàn thành. Cụ thể, doanh thu toàn PV Power ước đạt 22.213 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ và vượt 5% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 882 tỷ đồng, giảm 48% so cùng kỳ nhưng vượt tới 177% kế hoạch năm.

Theo Chứng khoán Vietcap (VCSC), lợi nhuận trước thuế 9 tháng của PV Power giảm so cùng kỳ có thể do (1) lợi nhuận gộp của POW giảm do giá nguyên liệu dầu và khí đốt cũng như chi phí vận hành (chi phí bảo trì) cho các nhà máy nhiệt điện của POW cao hơn và (2) POW không ghi nhận khoản bồi thường lỗ tỷ giá trong nửa đầu năm 2023 so với 584 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022.

VCSC ước tính sản lượng quý 3/2023 của POW đạt khoảng 2,9 tỷ kWh, giảm 3% so cùng kỳ. Còn doanh thu quý 3 ở mức 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ. VCSC cho rằng mức sản lượng giảm so cùng kỳ chủ yếu do kết quả kinh doanh kém khả quan của NT2 vì (1) sản lượng trong tháng 7 và tháng 8/2023 giảm 50% so cùng kỳ và (2) nhà máy này đã trải qua kỳ đại tu cho phần lớn tháng 9/2023 so với không có đại tu vào tháng 9/2022.

Theo ước tính của VCSC, POW ghi nhận lỗ trước thuế 47 tỷ đồng vào quý 3/2023 so với mức lãi 224 tỷ đồng của quý 3/2022. VCSC cho rằng điều này là do (1) giá khí tăng cao và (2) giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) thấp. VCSC cũng lưu ý là giá CGM trung bình toàn thị trường tháng 7 là 1.464 đồng/kWh, tăng 9% so cùng kỳ và tháng 8 là 783 đồng/kWh, giảm 48%.