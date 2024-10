POW lãi trước thuế 9 tháng giảm 18% chưa gồm bồi thường bảo hiểm 300 tỷ

Theo Chứng khoán Vietcap (VCSC), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) đã công bố kết quả sơ bộ 9 tháng đầu năm 2024 với sản lượng điện thương phẩm đạt 11,4 tỷ kWh (+2% so cùng kỳ) và doanh thu đạt 22,4 nghìn tỷ đồng (+4% so cùng kỳ).



POW cũng công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm là 833 tỷ đồng (-18% so cùng kỳ), hoàn thành 56% dự báo năm 2024 của VCSC (không bao gồm khoản bồi thường bảo hiểm 300 tỷ đồng mà VCSC dự báo sẽ được ghi nhận vào quý 4/2024).

VCSC ước tính lợi nhuận trước thuế cốt lõi 9 tháng của POW đầu năm đạt 945 tỷ đồng, hoàn thành 71% dự báo cả năm của VCSC, và tương đối phù hợp với kỳ vọng.

Nhìn chung, sản lượng điện thương phẩm thấp hơn dự kiến từ nhà máy điện Cà Mau và Nhơn Trạch 1 có thể sẽ ảnh hưởng đến mức sản lượng điện thương phẩm cao hơn kỳ vọng của NT2.

Sản lượng điện thương phẩm quý 3/2024 của POW

Đặc biệt, trong quý 3 năm 2024, POW đã ghi nhận sản lượng điện thương phẩm ở mức 3,0 tỷ kWh (+9% so cùng kỳ), doanh thu đạt 6,7 nghìn tỷ đồng (+19% so cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 113 tỷ đồng (+38% so cùng kỳ).