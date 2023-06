Sản lượng điện thương phẩm 5 tháng tăng 12%, POW ước doanh thu 13.771 tỷ đồng

Tổng CTCP Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) cho biết, sản lượng điện thương phẩm 5 tháng đầu năm 2023 đạt gần 7 tỷ kWh, tăng 12% so cùng kỳ. Trong đó riêng tháng 5 chiếm 1,59 tỷ kWh, vượt 8% kế hoạch tháng.

Từ đó, doanh thu của POW ước đạt 13.771 tỷ đồng 5 tháng đầu năm, riêng tháng 5 chiếm 3.350 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch tháng.

Theo POW, tháng 5 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung, thời tiết nắng nóng kéo dài với lượng mưa thấp so với trung bình nhiều năm cùng kỳ trên toàn quốc. Mực nước các hồ chứa vùng Bắc và Nam Bộ đang giảm gần đến mực nước chết, các hồ chứa miền Trung đang ở mực nước bình quân nhiều năm.

Do tình hình thủy văn không thuận lợi, cùng với nhu cầu phụ tải toàn hệ thống tăng cao vào mùa nắng nóng, EVN phải huy động điện chạy dầu tại các nhà máy điện khí toàn hệ thống, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất của các nhà máy điện. Giá điện thị trường toàn phần FMP bình quân tháng 5 dự kiến khoảng 1.961 đồng/kWh.

Với kết quả đó, POW lên kế hoạch cho tháng 6 với sản lượng điện đạt 1,43 tỷ kWh, doanh thu tương ứng 2.674 tỷ đồng.

Năm 2023, POW đặt kế hoạch sản lượng điện hợp nhất 15.590 triệu kWh, tổng doanh thu 30.332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.118 tỷ đồng.

POW cũng cập nhật tình hình hoạt động của các nhà máy điện như sau:

- NMĐ Cà Mau 1&2: NMĐ Cà Mau 1&2 được giao Qc 395,5 triệu kWh. A0 đã yêu cầu huy động vận hành 95 triệu kWh điện chạy dầu, NMĐ Cà Mau 1&2 hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng được giao.

- NMĐ Nhơn Trạch 1: NMĐ Nhơn Trạch 1 được huy động chạy dầu để đảm bảo yêu cầu hệ thống, đồng thời được cấp khí trong các thời điểm các NMĐ Nhơn Trạch 2, Phú Mỹ được A0 huy động vận hành dầu, do vậy vận hành vượt sản lượng Qc và KH được giao.

- NMĐ Vũng Áng 1: NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc 592,7 triệu kWh (cho 02 tổ máy). Giá thị trường toàn phần bình quân trong tháng cao hơn bình quân chi phí nhiên liệu, nhà máy chào giá để phấn đấu vận hành tối đa sản lượng có thể. Tuy nhiên do Tổ máy số 1 chưa hoàn thành công tác khắc phục sự cố, NMĐ Vũng Áng 1 không hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao.

- NMĐ Nhơn Trạch 2: NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc cao (393,0 triệu kWh). Nhà máy không được cấp đủ khí để vận hành đủ Qc, do vậy phải vận hành bổ sung sản lượng chạy dầu (40,3 triệu kWh) theo yêu cầu huy động của hệ thống điện.

- NMĐ Hủa Na: NMĐ Hủa Na được giao Qc 36,2 triệu kWh, tuy nhiên do điều kiện thủy văn không thuận lợi, EVN điều chỉnh Qc của NMĐ chỉ còn 17,6 triệu kWh (điều chỉnh do yếu tố thủy văn bất thường). Do mực nước hồ thấp tiệm cận mực nước chết, NMĐ Hủa Na chào giá vận hành bám sát Qc và các thời điểm giá cao để tối ưu hiệu quả.