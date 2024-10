Biệt thự trăm tỷ của đại gia buôn lụa nức tiếng Hàng Đào xưa

Nằm nép mình trên phố hàng Đào (Hoàn Kiếm – Hà Nội), căn nhà số 72 của gia đình ông Nguyễn Thái An (SN 1943) sau hơn 1 thế kỷ tới nay vẫn giữ vẹn nguyên lối kiến trúc cổ xưa. Ảnh: Dân Việt Ông Thái An là con trai trưởng trong một gia đình địa chủ giàu có ở Hà Nội. Cha ông là cụ Nguyễn Văn Lợi, một nhà buôn tơ lụa nức tiếng Hà Thành. Ảnh: Nguoiquansat Bố mẹ ông Thái An thuộc thế hệ những thương lái đầu tiên kinh doanh và mở tiệm vải lớn nhất nhì phố hàng Đào. Hơn 40 năm trở về trước, gia đình ông Thái An nổi tiếng khắp Hà Nội nhờ tài kinh doanh giỏi và sở hữu căn nhà mặt đường, 3 tầng to nhất phố hàng Đào. Ảnh: Người đưa tin Căn nhà có tổng diện tích 200 m2, mặt tiền hướng ra phố Hàng Đào và chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 100 m. Ảnh: Dân Việt Ngôi nhà cổ mang lối kiến trúc đối xứng kiểu Pháp với cầu thang lộ thiên ở giữa giúp lấy ánh sáng. Đây cũng là điểm khác biệt khiến ông Thái An tự hào nhất trong căn nhà của mình. Ảnh: Vietnamnet Nhà có dạng hình ống, với 3 tầng, chia làm 4 phần rõ rệt, bao gồm: mặt ngoài - giếng trời - hệ thống nhà ở - sân vườn. Những năm 1940 - 1950, tầng 1 được sử dụng làm nơi kinh doanh tơ lụa, bên trong làm nhà kho và nơi ở của nhân viên. Ảnh: Dân Việt Toàn bộ nội thất, cách bày chí đồ đạc trong nhà vẫn được giữ nguyên vẹn. Ảnh: Dân Việt Theo lời kể của bố mẹ ông Thái An, những viên gạch được bố ông gửi mua từ Paris (Pháp) đến này vẫn còn nguyên vẹn và chưa có ý định thay thế. Ảnh: Dân Việt Những cánh cửa hơn 1 thế kỷ đến nay đã bạc màu song vẫn sử dụng tốt. Ảnh: Vietnamnet Với ông Thái An, ngôi nhà giống như "vật báu" vô giá, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và chứng kiến những thăng trầm của đại gia đình. Vì thế, dù nhiều lần được trả giá cao lên tới cả trăm tỷ đồng nhưng ông Thái An vẫn kiên quyết không bán. Ảnh: Vietnamnet Có thể cuộc sống tại đây đông đúc, chật chội, nhiều người không thích, nhưng với ông An, ngôi nhà này còn hơn cả trỉ kỷ. Đó là kỷ vật của bố mẹ để lại, ông quyết không bao giờ bán. Ảnh: VietnamnetCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

