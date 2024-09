Phú Yên: Tiềm lực nào đứng sau nhà thầu Nắng Ban Mai?

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai được thành lập năm 2015 tại TP.HCM hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính là hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Nguyễn Anh Khoa.

Chủ tịch Hồ Minh Hiếu nắm đến 95% vốn Nắng Ban Mai

Ban đầu doanh nghiệp có tên là Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai sau đó đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai.

Theo Thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất lần thứ 17 ngày 13/9/2023, Nắng Ban Mai hiện có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập đều là các cá nhân, trong đó có ông Hồ Minh Hiếu, ông Trịnh Hoàng Nguyên và ông Võ Phước Lý. Cả 3 cá nhân đều có địa chỉ thường trú tại TP Hồ Chí Minh.

Trong số 3 cổ đông sáng lập thì ông Hồ Minh Hiếu góp đến 95% vốn, nắm 2,85 triệu cổ phiếu phổ thông. 2 cổ đông sáng lập còn lại không góp vốn. Ông Hồ Minh Hiếu cũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Nắng Ban Mai. Tại năm 2015 thì ông Trịnh Hoàng Nguyên là đại diện pháp luật kiêm giám đốc, còn ông Võ Phước Lý giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Hiện tại, Tập đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai có 1 văn phòng đại diện tại TPHCM do ông Trịnh Hoàng Nguyên là người đại diện.

Ngoài ra, Tập đoàn có 4 chi nhánh trong đó 1 Chi nhánh tại Đà Nẵng do ông Ngô Tấn Lắm là người đại diện, 2 chi nhánh ở Phú Yên do ông Đinh Văn Hạnh (CMT 221488444) là người đại diện và 1 chi nhánh tại Bình Định do ông Đinh Văn Hạnh (CMT 215014240) là người đại diện.

Trụ sở của Nhà thầu nghìn tỷ Nắng Ban Mai tại TPHCM

Nắng Ban Mai luôn “chắc tay” ở các gói thầu tại Phú Yên? Theo thống kê của PV, nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2017. Tính đến nay, Nắng Ban Mai đã tham gia 99 gói, trúng 80 gói, 10 gói bị trượt, 7 gói chưa có kết quả, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 4.379 tỷ đồng (trong đó với hơn 82 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); với vai trò nhà thầu độc lập hơn 386 tỷ đồng (có hơn 11,7 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu), với vai trò nhà thầu liên danh hơn 3.922 tỷ đồng (có hơn 70,39 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trụ sở của Nhà thầu nghìn tỷ Nắng Ban Mai tại TPHCM. Ảnh: NP Nhà thầu cũng là khách hàng của một số bên mời thầu như: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên (26/27 gói); Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa (19/20); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sông Cầu (4/5 gói)... Từ đầu năm 2024 đến nay, Nắng Ban mai tham gia 21 gói thầu trong đó có đến 20 gói thầu tại Phú Yên, được công bố trúng 16 gói, 5 gói đang chờ kết quả. Có thể thấy, Nắng Ban Mai hầu như “chắc tay” ở các gói thầu tại Phú Yên. Liên tục trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn, nhiều câu hỏi đặt ra là Nắng Ban Mai có đủ tiềm lực để thực hiện không đồng thời đứng sau doanh nghiệp này là ông lớn nào để hỗ trợ?

Nắng Ban Mai và Tập đoàn Đèo Cả: Mối quan hệ gì?

Theo thông tin từ Viettimes, Nắng Ban Mai là 1 trong 7 cổ đông sáng lập của Tập đoàn Đèo Cả khi nắm đến 5% vốn nhưng ít khi được Đèo Cả tiết lộ. Trong khi đó c ác cổ đông sáng lập còn lại của Đèo Cả như Công ty CP Vật liệu Hải Thạch, CTCP Xây dựng và Đầu tư 492, CTCP Kỹ thuật công nghiệp Á Châu, Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch,Công ty CP Xây lắp thương mại Delta đều được công bố rộng rãi trên truyền thông.

Tập đoàn Đèo Cả tiền thân là Xí nghiệp sản xuất xây dựng, xây lắp điện Hải Thạch được ra đời vào những năm 1985 của thế kỷ trước tại Phú Yên. Doanh nghiệp được thành lập bởi ông Hồ Minh Hoàng - người được mệnh danh là “Vua đào hầm” - ông được sinh ra tại Bình Định nhưng lớn lên ở Phú Yên. Phú Yên - địa phương “quen thuộc” với Nắng Ban Mai của ông Hồ Minh Hiếu. Tập đoàn Đèo Cả hiện nay là công ty mẹ, bao gồm nhiều công ty thành viên. Các pháp nhân nổi bật có thể kể tới như: CTCP Hải Thạch BOT, CTCP Tư vấn Xây dựng Hoàng Long, CTCP Tư vấn Xây dựng A2Z, CTCP Đầu tư Xây dựng Hải Thạch, CTCP Vật liệu Xây dựng Hải Thạch, CTCP Đầu tư và Phát triển thương mại Trung Hải, CTCP Dịch vụ Bảo vệ Vina S.F. Ngoài ra, Tập đoàn Đèo Cả và Nắng Ban Mai có liên quan với nhau thông qua việc liên danh trúng các gói thầu từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng đều tại Phú Yên.

Theo đó trong năm 2019, liên danh 5 doanh nghiệp Tập đoàn Đèo Cả - Đầu tư Nắng Ban Mai - Công ty CP Xây lắp Bảo Khánh - Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Hoàng Long (công ty con của Tập đoàn Đèo Cả) đã trúng Gói thầu số 09XL Toàn bộ phần xây lắp (gói thầu EC) thuộc Dự án Đầu tư mở rộng Tiểu công viên thanh thiếu niên giai đoạn 4, Phường 5, TP. Tuy Hòa với giá trị 44 tỷ đồng.



Tại thời điểm đó, Tập đoàn Đèo Cả đã là tổng thầu tại nhiều dự án nghìn tỷ. Còn Đầu tư Nắng Ban Mai đã được công bố trúng 8 gói thầu (bao gồm cả tư cách độc lập và thành viên liên danh, trong đó nhiều gói trị giá hàng chục tỷ đồng) kể từ năm 2018 đến 2019, chủ yếu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Cũng trong năm 2019, liên danh 3 công ty gồm Công ty CP Tư vấn Xây dựng Hoàng Long (công ty con của Tập đoàn Đèo Cả) - Công ty CP Xây lắp Bảo Khánh - Đầu tư Nắng Ban Mai trúng Gói thầu số 01EC: Lập thiết kế BVTC - dự toán và thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường Lý Nam Đế (đoạn từ Nguyễn Văn Huyên – Độc Lập) và An Dương Vương, Trần Hào (đoạn Trường Chinh – Độc Lập), thành phố Tuy Hòa với giá trúng thầu gần 47 tỷ đồng.

Đến năm 2020, tiếp tục liên danh 5 nhà thầu Đầu tư Nắng Ban Mai - Đầu tư Xây dựng Hải Thạch (đổi tên thành Xây dựng Đèo Cả - công ty thành viên của Tập đoàn Đèo Cả) - Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên - Công ty CP Xây lắp Bảo Khánh - Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng giao thông 4 trúng gói thầu số 01EC: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình thuộc Dự án Tuyến đường số 14 (đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Độc Lập, thành phố Tuy Hòa) với giá trúng thầu gần 180 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, mối quan hệ của Tập đoàn Đèo Cả và Nắng Ban Mai càng cho thấy có sự khăng khít khi vào cuối tháng 1/2021, trong đêm Gala “Về nguồn” của Đèo Cả có sự góp mặt của Chủ tịch Nắng Ban Mai ông Hồ Minh Hiếu và ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh.

Đáng nói khi đó, Hưng Thịnh và Đèo Cả đang trong quá trình hợp tác thì sự góp mặt của Chủ tịch Nguyễn Đình Trung là một chuyện bình thường. Còn với ông Hồ Minh Hiếu - Chủ tịch Nắng Ban Mai có mối quan hệ thế nào với Tập đoàn Đèo Cả nói chung và với ông Hồ Minh Hoàng nói riêng?

(Còn tiếp)...