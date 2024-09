Bình Định: Ai sẽ thi công HTKT KĐT Khoa học & Giáo dục Quy Hòa 160 tỷ?

Cuộc đua của 6 nhà thầu

Theo thông tin đang tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 24/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định đã hoàn thành mở thầu gói thầu Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị có giá 160,989 tỷ đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có 6 liên danh nhà thầu cạnh tranh: Liên Danh KĐT Quy Hòa (do Công ty CP đầu tư và xây dựng cấp thoát nước làm đại diện liên danh) dự thầu với giá 153,422 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh giảm còn 148,819 tỷ đồng); Liên danh Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Hoàng Minh - Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc - Công ty CP đầu tư và xây dựng 703 dự thầu với giá 138,803 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh giảm còn 127,838 tỷ đồng); Liên danh Đinh Phát – Hải Dương (do công ty TNHH Đinh Phát làm đại diện liên danh) dự thầu với giá 140,706 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh giảm còn 128,605 tỷ đồng; Liên danh: Công ty TNHH Thịnh Tiến - Công ty Cổ phần Xây dựng Số Một-Việt Nguyên - Công ty TNHH Thuận Hưng - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại ATCONS dự thầu với giá 156,706 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh giảm còn 148,871 tỷ đồng); Liên danh Nhà thầu thi công khu HTKT Quy Hòa (do Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai làm đại diện liên danh) dự thầu với giá 160,987 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh giảm còn 142,843 tỷ đồng; Liên danh nhà thầu HTKT Quy Hòa (do công ty TNHH đầu tư xây dựng Dacinco làm đại diện liên danh) dự thầu với giá 152,926 tỷ đồng.