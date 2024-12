Phát triển Điện lực Việt Nam dự chi 149 tỷ trả cổ tức

Ngày 23/12 tới đây, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HoSE: VPD) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/01/2025.

Với gần 106,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VPD dự kiến sẽ chi gần 149 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

Cổ đông lớn nhất đang nắm giữ 36,65% vốn của VPD là Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) sẽ thu về hơn 54,6 tỷ. Trong khi đó, cổ đông ngoại Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd cũng sẽ “bỏ túi” hơn 44,8 tỷ đồng nhờ nắm giữ 30,05% vốn.

CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam là một trong những công ty liên kết của Tổng Công ty Phát điện 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có vốn điều lệ gần 1.066 tỷ đồng, trụ sở tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Công ty hoạt động chính là sản xuất điện; kiểm tra và phân tích kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện…

VPD chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE từ đầu năm 2018 và vẫn duy trì truyền thống chi trả cổ tức đều đặn hàng năm. Con số 20% bằng tiền cho năm 2023 là mức chia cổ tức cao nhất của doanh nghiệp này kể từ khi chào sàn.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 3/2024, lãi sau thuế của VPD đạt gần 124 tỷ đồng, mức lãi hàng quý cao nhất 2 năm qua và tăng mạnh 70% so với cùng kỳ. Công ty cho biết do sản lượng điện quý 3 tăng gần 70 triệu kWWh, dẫn đến tổng doanh thu tăng 77 tỷ đồng (tăng 46%) so với cùng kỳ, làm cho lợi nhuận tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPD ghi nhận doanh thu thuần hơn 439 tỷ đồng và lãi sau thuế 160,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 14% so với cùng kỳ 2023. Như vậy VPD vượt tới 13% kế hoạch lợi nhuận năm, trong khi thực hiện được 87% kế hoạch doanh thu năm.

Tuy nhiên VPD đã điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch 2024 ngay sau khi công bố BCTC quý 3/2024.

Theo đó mục tiêu doanh thu điều chỉnh lên hơn 539 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Tổng chi phí tăng nhẹ lên 333 tỷ đồng, nhờ đó lãi sau thuế dự kiến tăng 16% lên 164,5 tỷ đồng. Dẫu vậy, mức lợi nhuận điều chỉnh vẫn thấp hơn 14% kết quả 2023 và chỉ bằng 58% kết quả 2022.

Như vậy so với kế hoạch mới, với kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Công ty thực hiện được 81% chỉ tiêu doanh thu và gần 98% mục tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, đầu năm 2018, cổ phiếu VPD chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/12, giá cổ phiếu VPD ở mức 27.100 đồng/cp.