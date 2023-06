Thanh tra EVN: TGĐ chịu trách nhiệm về quản lý và cung ứng điện

Ngày 10/6, Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành nghị quyết giao Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo phục vụ làm việc với đoàn thanh tra của Bộ Công Thương về quản lý và cung ứng điện của tập đoàn.

Cụ thể, Hội đồng thành viên EVN yêu cầu có văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV), Tổng công ty Đông Bắc đề nghị cung cấp đủ than, khí, dầu cho các nhà máy điện để huy động theo nhu cầu hệ thống; chỉ đạo khắc phục ngay sự cố các tổ máy của nhà máy điện do PVN, TKV, các đơn vị thành viên của PVN, TKV sở hữu, đặc biệt là các tổ máy phát điện tại khu vực phía Bắc, sớm đưa vào vận hành trong tháng 6/2023.

Bên cạnh đó, Hội đồng thành viên EVN đề nghị chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ, tài liệu kèm theo để phục vụ làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Công Thương về quản lý và cung ứng điện của EVN.

Hội đồng thành viên EVN yêu cầu cập nhật các kịch bản cung ứng điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương bao gồm kịch bản thiếu nguồn điện dẫn tới phải ngừng, giảm cung cấp điện và tổ chức đảm bảo công bằng, công khai, đúng quy định, giảm tối thiểu tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân.

Căn cứ các quy định của pháp luật, hướng dẫn/chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, quy định của EVN và quá trình chỉ đạo điều hành, Tổng Giám đốc EVN quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Tổng Giám đốc EVN chịu trách nhiệm báo cáo trước đoàn thanh tra của Bộ Công Thương

Trước đó, theo Quyết định số 1377/QĐ-BCT ngày 8/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đoàn thanh tra chuyên ngành gồm lãnh đạo các đơn vị Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Dầu khí và than.

Tại Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 1/1/2021 đến ngày 1/6/2023.

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng giao, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu đoàn thanh tra làm việc công tâm, khách quan dựa trên quy định của pháp luật và quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng; tình hình và kết quả thực hiện của EVN.

Theo đó, cần làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện; vận hành hệ thống điện; huy động các nguồn điện (về mặt kỹ thuật), tính công bằng; vấn đề truyền tải điện; thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp.

“Đoàn thanh tra cần tiến hành khẩn trương, quyết liệt trong thời gian 30 ngày kể cả ngày nghỉ” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo, đồng thời giao Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Vụ trưởng Vụ Pháp chế trực tiếp giám sát đoàn Thanh tra để có kết luận chính xác, khách quan. Phân công Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thay mặt Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra này.