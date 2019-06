Ông Vũ Quang Hội Bitexco bị “out” khỏi HĐQT Hương Giang Tourist thế nào?

Tập đoàn Bitexco là một tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, thủy điện, xây dựng, khai khoáng.

Trong lĩnh vực bất động sản, Bitexco là chủ đầu tư các dự án lớn như Tòa nhà văn phòng Bitexco, Bitexco Financial, các khu dân cư The Manor I và II ở Thành phố Hồ Chí Minh; khu dân cư The Manor, Tòa nhà The Garden, khách sạn J.W. Marriott, khu đô thị The Manora Park City ở Hà Nội...