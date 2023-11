Cơn bĩ cực của Công ty CP Thép Pomina (mã: POM) đi cùng với khó khăn của cả ngành thép khi hầu hết các công ty thép đều ghi nhận kết quả sụt giảm, thậm chí có doanh nghiệp lỗ nặng. Cổ phiếu POM của Thép Pomina đã nhiều lần chậm nộp báo cáo tài chính bán niên và bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đưa từ diện cảnh báo sang diện diện kiểm soát từ ngày 10/10/2023. Đến ngày 13/10/2023, Thép Pomina mới công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét.



Lỗ luỹ kế gia tăng

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 vừa công bố, Công ty CP Thép Pomina tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ .

Cụ thể, trong kỳ, Thép Pomina ghi nhận doanh thu thuần đạt 503,5 tỷ đồng, giảm 83,1% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm 508,7 tỷ đồng cho thấy tình trạng kinh doanh dưới giá vốn vẫn đang tiếp diễn. Kết quả lợi nhuận gộp của Thép Pomina ghi nhận ở mức âm 5,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm gần 578 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Thép Pomina đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 32,3%. Chi phí tài chính với phần lớn là chi phí lãi vay đã giảm 50,5% xuống còn 58,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng chiếm gần 1,2 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận ở mức âm gần 6,9 tỷ đồng. Công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 47,1 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi trừ đi hết các chi phí và thuế, Thép Pomina vẫn lỗ ròng 110 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã giảm hơn nhiều so với cùng kỳ thua lỗ 715,6 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính chiếm hơn nửa nguồn vốn, Thép Pomina lãi, lỗ ra sao? (ảnh minh họa: Internet)

Lý giải việc tiếp tục thua lỗ, Thép Pomina cho biết do nhà máy thép Pomina 3 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng phải gánh chịu nhiều chi phí trong đó có chi phí lãi vay. Pomina 3 sẽ hoạt động trở lại dự kiến vào đầu quý IV/2023 ngay sau khi phát hành vốn riêng lẻ cho nhà đầu tư. Ngoài ra, tình hình bất động sản đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép và doanh thu trong kỳ sụt giảm mạnh, điều này dẫn đến công ty bị sụt giảm doanh thu, trong khi chi phí cố định và lãi vay cao gây lỗ lớn.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.948 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 647,4 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn so với khoản lỗ 707,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, với việc tiếp tục thua lỗ trong 9 tháng đầu năm, tính tới 30/9/2023, Thép Pomina đang ghi nhận lỗ luỹ kế lên tới 868,5 tỷ đồng, bằng 31% vốn điều lệ (vốn điều lệ là 2.796,7 tỷ đồng).

Vốn chủ bị “bào mòn”, hơn nửa nguồn vốn là vay nợ

Ngoài kinh doanh thua lỗ, tình hình tài chính của Thép Pomina cũng đáng báo động. Cụ thể, trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý III/2023, Thép Pomina ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 253 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn đang dương 46,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư chỉ chiếm gần 5,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 10,7 tỷ đồng cho thấy công ty không có sự mở rộng hoạt động đầu tư nổi bật nào trong suốt một thời gian dài.

Cùng với đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận dương 56 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm 244,3 tỷ đồng cho thấy Thép Pomina đang phải tăng cường vay nợ để bù đắp dòng tiền âm từ hoạt động kinh doanh.

Trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Thép Pomina ghi nhận ở mức gần 10.688,9 tỷ đồng, giảm gần 343 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng giảm 3,1%. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 5.797 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.794,8 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản...

Đáng chú ý, các khoản tiền và tương đương tiền cuối kỳ của Thép Pomina sụt giảm mạnh tới 93% so với hồi đầu năm, khi chỉ còn 14,2 tỷ đồng. Công ty cũng không ghi nhận khoản tiền gửi đáng chú ý nào tại ngân hàng. Hàng tồn kho còn gần 833 tỷ đồng, giảm 30%. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu của Thép Pomina cũng bị “bào mòn” khi ghi nhận giảm gần 613 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 1.998 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý III/2023, Thép Pomina ghi nhận nợ phải trả chiếm 8.690,4 tỷ đồng, tương đương với 81,3% tổng nguồn vốn. Công ty sở hữu nợ ngắn hạn là 7.544 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần tài sản ngắn hạn ở mức 3.345 tỷ đồng, cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là rất yếu.

Thêm nữa, cuối tháng 9/2023, tổng dư nợ vay tài chính của Thép Pomina tăng nhẹ lên mức 6.351 tỷ đồng, tương đương tăng 2,1% so với đầu năm và chiếm tới 59,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn là 5.205 tỷ đồng, vay nợ tài chính dài hạn là 1.146 tỷ đồng…