Khi nào Pomina sẽ hết lỗ lũy kế, cổ phiếu thoát diện cảnh báo?

CTP Thép Pomina (HoSE: POM) vừa có giải trình về việc lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán 2022 âm tới 1.078 tỷ đồng và đưa ra biện pháp khắc phục.

Theo Pomina, kết quả lỗ năm 2022 do tình hình bất động sản đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép giảm, dẫn đến sụt giảm doanh thu. Bên cạnh đo, chi phí tài chính và chi phí cố định của dự án mới đưa vào hoạt động còn cao, gây lỗ lớn trong kỳ.

Do lỗ luỹ kế đến cuối năm 2022 tới hơn 444 tỷ đồng nên cổ phiếu POM bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đưa vào diện cảnh báo. Ngoài ra, cũng do Pomina cũng chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày so với quy định.

Để khắc phục tình trạng trên, Pomina cho biết, n ăm 2023, do tình hình bất động sản vẫn chưa hồi phục, Công ty xây dựng kế hoạch lãi sau thuế có thể đạt được là 211 tỷ đồng dựa trên kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ dựa trên các yếu tố thị trường.

Từ năm 2024 - 2027, khi lò cao chạy lại, Pomina sẽ đạt lợi nhuận sau thuế bù đắp hết lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính.

Theo kế hoạch, Pomina sẽ ghi nhận tổng doanh thu đến từ sản xuất bằng lo cao từ 10.500 - 15.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế từ 1.250 - 2.200 tỷ đồng.

Dù vậy riêng trong quý 1/2023, Pomina vẫn lỗ ròng gần 187 tỷ đồng do kinh doanh dưới giá vốn và chi phí tài chính ở mức cao gần 80 tỷ đồng cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 2 lần cùng kỳ, chiếm tới 71 tỷ đồng.