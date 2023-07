Pomina 'quay xe' kế hoạch thua lỗ 150 tỷ nhưng cổ phiếu vẫn tăng trần

Kế hoạch này của Pomina ghi nhận suy giảm 31% về doanh thu nhưng lại lỗ nhẹ hơn năm 2022 với 1.080 tỷ đồng. Đồng thời, c on số này thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu trước đó là doanh thu 14.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 300 tỷ đồng.



Đại hội cũng uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ từ tháng 8/2023 đến 31/12/2024 cho nhà đầu tư chiến lược Nansei với giá 10.000 đồng/cp.

Cụ thể, đợt 1, Pomina sẽ chào bán 10,6 triệu cổ phiếu trong tháng 8/2023 tăng vốn điều lệ lên 2.903 tỷ đồng. Đợt 2, Pomina phát hành 59,5 triệu cổ phiếu trong tháng 9/2024 tăng vốn lên 3.498 tỷ đồng. Pomina cũng phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài là dưới 65%.

Mặc dù kế hoạch kinh doanh năm 2023 thua lỗ nhưng cổ phiếu POM vẫn bật trần trong phiên Pomina tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 14/7, lên mức 7.390 đồng/cp, ghi nhận mức tăng tới 57% trong vòng 3 tháng qua. Thanh khoản không mấy sôi động khi bình quân chỉ hơn 353 ngàn đơn vị được sang tay mỗi phiên.

Trong khi Pomina đưa ra kế hoạch kinh doanh thua lỗ thì hầu hết các doanh nghiệp cùng ngành lại đưa ra thông điệp tích cực hơn là sẽ có lãi ròng trở lại. Những gì khó khăn nhất đối với ngành thép đã diễn ra trong nửa cuối năm 2022, tình hình đã được cải thiện trong quý 1/2023 và gần như chắc chắn sẽ có lãi trong quý 2/2023.

Tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ vẫn sẽ yếu trong suốt cả năm 2023 và sẽ phải rất nỗ lực thì nhóm các công ty này mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm.