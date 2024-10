Nợ thuế khủng, Cty Ngọa Vân Yên Tử bị cưỡng chế 1,4 tỷ

Trong danh sách quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản trong tháng 9/2024, mà Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh công bố mới đây, xuất hiện tên Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Ngọa Vân Yên Tử.



Theo đó, ngày 30/9/2024, Cục thuế thị xã Đông Triều ban hành quyết định cưỡng chế về cưỡng chế thuế đối với Công ty cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử, số tiền thuế bị cưỡng chế là 1.4 tỷ đồng, theo thông tin trên VietnamFinace.

Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Ngọa Vân Yên Tử bị bêu tên danh sách quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản trong tháng 9/2024. (Ảnh: Công Lý).

Về Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Ngọa Vân Yên Tử, qua tìm hiểu, doanh nghiệp này thành lập vào tháng 11/2023, đăng ký trụ sở tại thôn Trại Lốc, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Theo VietnamFinace, với vốn điều lệ đăng ký ban đầu của công ty này là 3 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông sáng lập là: Trần Thu Trang góp 10%, Nguyễn Thị Mai Linh góp 51%, Phạm Thị Hồng Hạnh góp 14,5%, Trần Đình Phi Long góp 10%, Lê Bích Điệp góp 14,5%.

Đến tháng 2/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ đăng ký từ 3 tỷ đồng lên 9,6 tỷ đồng.

Theo báo Công lý, hiện giám đốc công ty là bà Nguyễn Thị Mai Linh (SN 1973). Ngoài ra, bà Linh cũng là đại diện pháp luật Công ty cổ phần Khu nghỉ dưỡng Vườn Cọ.

Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Ngọa Vân Yên Tử là đơn vị thiết lập hệ thống dịch vụ & các gói du lịch trải nghiệm tại Ngọa Vân Yên Tử. Doanh nghiệp này cũng là đơn vị đảm bảo an toàn cho tuyến cáp treo gồm 52 cabin (từ Pháp), hoàn thiện các công trình cảnh quan mới như cầu Bình An (ở độ cao 500m so với mực nước biển), vườn thiền tại ga đi cáp treo và thiền đường Trúc Lâm (sức chứa 500 thiền sinh).