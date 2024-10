Lãi lớn, Xổ số Kiến thiết TPHCM chi thưởng hơn 4.820 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM công bố báo cáo tài chính 6 tháng 2024 với doanh thu thuần tăng nhẹ 4,2% so cùng kỳ khi đạt 5.474 tỷ đồng.

Chi phí kinh doanh xổ số cùng giá vốn hàng bán và giá vốn in xuất chiếm 4.563 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 15,5% so cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên cải thiện lên mức 18,7% so mức 16,9% của cùng kỳ.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm 39% về còn 21,8 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận khác cũng ghi nhận khả quan với 825 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ tới 28 tỷ đồng.

Do đó, Xổ số Kiến thiết TPHCM đạt hơn 786 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 18,8% so cùng kỳ 2023.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, tổng tài sản của Xổ số Kiến thiết TPHCM nhích nhẹ lên 3.092,7 tỷ đồng.

Trong đó, lượng tiền mặt 1.110 tỷ đồng và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 978 tỷ đồng, tức tổng hơn 2.088 tỷ đồng tiền mặt và gửi ngân hàng, cao hơn mức 1.904 tỷ của đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục chiếm 521,8 tỷ đồng.

Các khoản tiền gửi ngân hàng của Xổ số Kiến thiết TPHCM có kỳ hạn từ 6-12 tháng với lãi suất dao động từ 2,9% - 5%/năm.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 6/2024 của công ty giảm đáng kể xuống còn 1.357 tỷ đồng, trong đó, dự phòng rủi ro trả thưởng của công ty ở mức 254 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu ở mức 1.735 tỷ đồng, tương ứng hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,78 lần.

Tại phần lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 169 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 92,8 tỷ đồng.

Ngược lại, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của Xổ số Kiến thiết TPHCM lại âm 86,7 tỷ đồng do tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác âm tới 117 tỷ đồng, và tiền thu hồi cho vay và bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác giảm mạnh từ 110 tỷ xuống 15,5 tỷ đồng.