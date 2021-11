Ninh Vân Bay lỗ luỹ kế gần 700 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9

Doanh thu thuần quý 3 giảm 93% so cùng kỳ, còn gần 4 tỷ đồng, trong khi giá vốn giảm 39%, còn hơn 18 tỷ đồng, dẫn đến lỗ gộp hơn 14 tỷ đồng.



Chi phí lại tăng mạnh khiến NVT lỗ ròng gần 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi ròng hơn 820 triệu đồng.

Công ty cho biết do tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty con trong quý 3/2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 tại các địa phương. Do đó, kết quả kinh doanh của NVT giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cộng thêm tình hình bết bát bán niên, NVT lỗ ròng hơn 38 tỷ đồng sau 9 tháng, trong khi cùng kỳ có lãi ròng hơn 3 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu thuần giảm 47% còn hơn 86 tỷ đồng, cộng thêm chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh.

Tính đến cuối quý 3/2021, lỗ lũy kế của NVT lên tới gần 693 tỷ đồng, ăn mòn gần 77% vốn điều lệ. Tổng tài sản của NVT tại ngày 30/9 tăng 60% so với đầu năm, đạt hơn 858 tỷ đồng, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền gấp 9,6 lần đầu năm, đầu tư tài chính ngắn hạn gấp 3,3 lần, chi phí xây dựng cơ bản dở dang gấp 31 lần và tài sản cố định tăng 12% so với đầu năm.