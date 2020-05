Nhờ chuỗi Bách Hoá Xanh, MWG vẫn báo lãi tăng 9% trong quý 1

Trong quý 1/2020, CTCP Thế giới di động (HoSE: MWG) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 29.353 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.132 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo ngành hàng, doanh thu của sản phẩm điện thoại giảm nhẹ khoảng 2% trong khi hàng điện tử, điện lạnh và gia dụng vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực.

Đặc biệt, doanh số ngành hàng máy tính xách tay tăng mạnh, bằng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu học tập và làm việc tại nhà trong mùa dịch COVID-19. Thực phẩm và FMCGs tiếp tục tăng trưởng 178% so với cùng kỳ 2019.

Trong quý này, MWG tiếp tục duy trì được biên lợi nhuận gộp trên 20% nhờ sự đóng góp tích cực của tất cả các ngành hàng. Tuy nhiên, tỷ lệ chi phí vận hành trên doanh thu của Công ty cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: MWG.

Để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, đầu tháng 3, Công ty đã đóng cửa khoảng 10% tổng số cửa hàng TGDĐ và ĐMX (chủ yếu tại Hà Nội) theo yêu cầu của chính quyền địa phương nhưng vẫn phục vụ giao hàng tận nhà cho các khách đặt qua kênh online hoặc gọi điên thoại trực tiếp cho quản lý cửa hàng.

Tính riêng cho TGDĐ và ĐMX, các giao dịch online chiếm hơn 11% tổng doanh thu của hai chuỗi này trong tháng 3/2020 và tương đương với tỷ lệ doanh thu online vào tháng 12/2019.

Doanh thu thuần trong tháng 3 của MWG vẫn tăng trưởng 16% nhờ chuỗi Bách Hoá Xanh (BHX) ghi nhận mức doanh số kỷ lục trên 1.900 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ đóng góp doanh thu của chuỗi BHX đã có sự tăng trưởng vượt bậc, từ mức 8% thời điểm tháng 3/2019 lên xấp xỉ 22% vào tháng 3/2020.

Đại diện Thế giới Di động chia sẻ rằng: “Riêng tháng 3/2020, BHX đã bán ra hơn 40 ngàn tấn thực phẩm tươi sống (tăng trưởng 48% so với cùng kỳ), phục vụ gần 17 triệu lượt khách hàng đến mua sắm.

Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng đột biến vượt mức 1,6 tỷ đồng, một phần do hiệu ứng tích trữ thực phẩm của người dân trước yêu cầu giãn cách xã hội của Chính Phủ. Trên kênh BHX online, số lượng đơn đặt hàng trong tháng 3 tiếp tục tăng xấp xỉ 17% so với tháng 2 và gấp 1,5 lần so với tháng 1/2020”.