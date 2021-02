Người nhà sếp VIB bán bớt 250.000 cổ phiếu và thu về 8,8 tỷ đồng

Mới đây, ông Nguyễn Quốc Nghị, em rể ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) có thông báo đã bán xong 250.000 cổ phiếu VIB vào ngày 5/1, theo phương thức khớp lệnh.



Kết phiên 5/1, giá cổ phiếu VIB đạt 35.300 đồng/cp, ước tính, ông Nghị đã thu về hơn 8,8 tỷ đồng. Sau giao dịch cá nhân này đã giảm sở hữu tại VIB về còn 0,069% vốn.

Ngược lại trước đó, bà Ngô Minh Hiền - vợ ông Hồ Vân Long, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ VIB đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu VIB nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch này được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, dự kiến thời gian từ ngày 8/2-5/3. Nếu giao dịch thành công, bà Hiền sẽ nâng sở hữu tại VIB từ 3,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,32% lên 5,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,455%.

Trước đó người thân lãnh đạo VIB cũng đã gom thành công cổ phiếu của ngân hàng này. Theo đó, ông Đỗ Xuân Thụ, cha ông Đỗ Xuân Hoàng, Thành viên HĐQT đã mua xong 2,5 triệu cổ phiếu VIB.

Qua đó, ông Thụ nâng sở hữu tại VIB lên 43,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,938%. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng từ ngày 28/12-21/1.

Về kết quả kinh doanh của VIB trong năm 2020, bên cạnh nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần tăng 37%, đạt hơn 8.496 tỷ đồng, VIB còn có nguồn thu ngoài lãi tăng như lãi thuần từ dịch vụ (+33%), lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và vàng lãi 21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 122 tỷ đồng…