Cận cảnh khách sạn JW Marriott ông Trump từng lưu trú khi đến Việt Nam

Tháng 2/2019, trong chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội, ông Donald Trump đã lưu trú tại khách sạn JW Marriott Hanoi, nằm trên đường Đỗ Đức Dục (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Với tổng vốn đầu tư lên tới 250 triệu USD, khách sạn JW Marriott Hà Nội được xem là một trong những khách sạn 5 sao có lối kiến trúc độc đáo nhất châu Á. Ảnh: Jwmarriotthanoi Khách sạn gồm 9 tầng, 450 phòng nghỉ, từng nhận giải thưởng "Khách sạn có thiết kế và xây dựng đẹp nhất" khu vực châu Á - Thái Bình Dương (The Best New Hotel Construction and Design). Ảnh: Chudu24h Kiến trúc khách sạn JW Marriott Hanoi lấy cảm hứng từ hình ảnh bờ biển Việt Nam, với biểu tượng "con rồng huyền thoại". Phong cách kiến trúc đậm nét văn hóa Việt được thể hiện qua kết cấu cong xoắn ốc hướng ra mặt hồ nước, mang đến vẻ phồn thịnh. Ảnh: Chudu24h JW Marriott Hanoi có diện tích 24.000m2, bắt đầu hoạt động từ năm 2013, có 17 phòng họp trong đó có 2 phòng hội thảo lớn, 6 nhà hàng và 3 quầy bar. Ảnh: Jwmarriotthanoi Các phòng trong khách sạn đều có kính cao từ trần đến sàn, khách có thể ngắm quang cảnh ấn tượng của hồ nước thơ mộng và loạt cao ốc hiện đại của Hà Nội. Ảnh: Booking Điểm nhấn nổi bật trong khách sạn 5 sao này là phòng Tổng thống rộng 320m2 với giường cỡ King (kích thước chiều rộng và dài là 1m8x2m hoặc 2mx2m). Ảnh: Booking Phòng Tổng thống được chia thành 8 không gian riêng biệt, với phòng khách chiếm gần một nửa diện tích, mang lại sự tiện nghi và sang trọng. Ảnh: Booking Bên trong phòng Tổng thống còn có phòng làm việc với hệ thống thiết bị điện tử hiện đại, khu bếp tiện nghi. Ảnh: JW Marriott. Phòng tập gym với trang thiết bị hiện đại bên trong khách sạn. Ảnh: JW Marriott. JW Marriott Hanoi cũng từng là nơi lưu trú của các vị lãnh đạo Mỹ như cựu Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Joe Biden khi đến thăm Việt Nam. Ảnh: Booking Giá phòng tại JW Marriott Hanoi dao động từ 5 - 150 triệu đồng mỗi đêm, tùy thuộc vào hạng phòng. Ảnh: Booking

