Hoa ly rớt giá thê thảm, bày bán la liệt ở vỉa hè Hà Nội

Trước Tết Nguyên đán, hoa ly loại 1 được bán với mức giá từ 25 nghìn đồng - 40 nghìn đồng/cành. Tuy nhiên, mặt hàng này sau Tết (từ mùng 5 Tết) lại rớt giá thê thảm, giảm mạnh xuống chỉ còn 80 - 100 nghìn đồng/bó (10 cành). Tại chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), một bó hoa ly vàng thơm, bông to, có từ 6-9 tai đang độ đẹp, hay hoa ly đỏ bông to được bán mức giá 100 nghìn đồng/bó 10 cành. Người bán cho hay, sở dĩ giá hoa ly lao dốc như vậy vì năm nay các vườn hoa nở muộn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các lễ hội không tổ chức dẫn đến nhu cầu về hoa giảm, khó tiêu thụ. Một bó hoa ly vàng thơm, gồm 10 cành, bông to, có từ 6-9 tai bán 100 nghìn đồng ở chợ hoa Quảng Bá. Dọc vỉa hè tuyến đường Lạc Long Quân (Hà Nội) hoa ly được bày bán la liệt với giá "mềm" hơn 80 nghìn đồng/bó 10 cành. Giá hoa ly được niêm yết công khai 80 nghìn đồng/bó để khách dễ quan sát. Người bán quê ở Vĩnh Phúc này cho biết, từ Tết, gia đình anh phải huy động hết anh em xuống Hà Nội, chia nhau ra nhiều điểm để bán khoảng 4 sào ly đang đến kỳ thu hoạch. Mặc dù giá niêm yết 80 nghìn đồng/bó, nhưng nếu khách mua nhiều, từ 5 bó trở lên giá sẽ được giảm thấp hơn. Trong khi đó, trên các hội, nhóm bán hàng online xuất hiện nhan nhản các bài đăng bán hoa ly, hay “giải cứu” hoa ly với nhiều mức giá cũng không quá cao tùy vào giống ly, cành ngắn dài, xấu đẹp và màu sắc khác nhau. Mức giá hoa ly bán online như thế này đã giảm hơn 50% so với giá cách đây không lâu. Các thông tin được đăng tải kêu gọi cộng đồng mạng “giải cứu” hoa ly với mức giá khá thấp.

