Nguyên liệu Á Châu 10.000 tỷ sắp lên sàn, tài chính lỗ lãi sao?

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa 170,6 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu (AIG) lên giao dịch trên thị trường UPCoM ngày 11/11.



Giá tham chiếu trong ngày đầu tiên là 63.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa của công ty đạt xấp xỉ 10.748 tỷ đồng, giúp AIG trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn hóa lớn trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quy trình sản xuất các sản phẩm dừa theo công nghê tiệt trùng UHT tại công ty ACP - đơn vị thành viên thuộc AIG.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu tiền thân là Công ty Cổ phần hóa chất Á Châu (ACC) thành lập năm 2001. Công ty có địa chỉ tại tòa nhà AIG, lô TH-1B, đường số 7, khu thương mại nam, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM.

AIG hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các loại nguyên liệu cho ngành thực phẩm, thực phẩm chức năng, nước giải khát, sản phẩm từ sữa, thủy sản, dược phẩm và bánh kẹo...

Vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp hơn 1.700 tỷ đồng, có 4 cổ đông lớn gồm: Ông Nguyễn Thiên Trúc (sinh năm 1971) - Chủ tịch HĐQT (nắm 30,32%), MGCA Foodco Pte. Ltd (29%), ông Nguyễn Bảo Tùng - Tổng giám đốc (8,48%), và All Ingredients Pte. Ltd (8,09%).

Về tình hình sản xuất kinh doanh, trong quý III/2024, AIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.112 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 203 tỷ đồng, tăng gần 10%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của AIG đạt 8.891 tỷ đồng, tăng 3% và lợi nhuận sau thuế đạt 634 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần gần 12.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 890 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2024, AIG sở hữu 10 công ty con trực tiếp, 2 công ty con gián tiếp, 1 công ty liên doanh gián tiếp, 1 công ty liên kết trực tiếp và 2 công ty liên kết.