Đồng Nai: Gói thầu hơn 1,6 tỷ đưa cán bộ đi du lịch đã có chủ

Mặc dù không phải nhà thầu bỏ giá thấp nhất nhưng Công ty TNHH Liên hợp vận tải và Du lịch VI.TRA.CO đã giành được gói thầu số 1 cung cấp dịch vụ các đợt tham quan nghỉ dưỡng cho cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2024 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Cung cấp dịch vụ các đợt tham quan nghỉ dưỡng cho cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2024 do Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 15/8/2024, Tỉnh ủy Đồng Nai đã phê duyệt Quyết định 1797-QĐ-TU phê duyệt KHLCNT Cung cấp dịch vụ các đợt tham quan nghỉ dưỡng cho cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2024 với tổng mức mua sắm 1,666 tỷ đồng. Trong đó có gói thầu số 1 cung cấp dịch vụ các đợt tham quan nghỉ dưỡng cho cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2024 với giá 1,643 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện được trích từ Nguồn kinh phí dự trữ năm 2024 của Tỉnh ủy.

Ngày 10/9, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 1162-QĐ/VPTU, theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hùng Thiên tổ chức mời thầu.

Gói thầu được chia làm 2 Tour trong đó: Tour du lịch Điện Biên - Hà Nội, 4 ngày 3 đêm cho 101 người chia làm 2 đợt (Đợt 1: 51 người; Đợt 2: 50 người) và Tour du lịch Sivananda Yoga Đà Lạt, 4 ngày 3 đêm cho 08 người.

Gói thầu được Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hùng Thiên (bên mời thầu) và Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai (chủ đầu tư) hoàn thành mở thầu ngày 19/9/2024 với 10 đơn vị tham gia: Công ty TNHH Du lịch Saco dự thầu với giá 1,249 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Triều Hảo dự thầu với giá 1,341 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành Saigontourist dự thầu với giá 1,221 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại và du lịch Hòa Bình dự thầu với giá 1,036 tỷ đồng; Công ty TNHH Liên hợp vận tải và Du lịch VI.TRA.CO dự thầu với giá 1,093 tỷ đồng; Công ty CP DVTM Ngọc Anh dự thầu với giá 1,558 tỷ đồng; Công ty TNHH du lịch lửa Việt dự thầu với giá 1,164 tỷ đồng; Công ty TNHH NC Travel dự thầu với giá 1,098 tỷ đồng; Công ty CP truyền thông du lịch Việt dự thầu với giá 1,243 tỷ đồng; Công ty TNHH du lịch Quốc tế bốn mùa dự thầu với giá 1,509 tỷ đồng

Ngày 4/11, ông Viên Hồng Tiến - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai đã ký Quyết định 1194-QĐ/VPTU phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 cung cấp dịch vụ các đợt tham quan nghỉ dưỡng cho cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2024. Công ty TNHH Liên hợp vận tải và Du lịch VI.TRA.CO trúng thầu với giá 1,093 tỷ đồng (giá gói thầu 1,643 tỷ đồng).

Tại Tour du lịch Điện Biên - Hà Nội, cán bộ sẽ trải nghiệm lịch trình 4 ngày 3 đêm như sau: Ngày thứ 01: Thành phố Biên Hòa - Thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên; Ngày thứ 02: Điện Biên – Sơn La – Mộc Châu; Ngày thứ 03: Mộc Châu – Hà Nội; Ngày thứ 04: Hà Nội – Tp. HCM – Biên Hòa.

Dịch vụ đi kèm bao gồm: vé máy bay Sài Gòn - Điện Biên và Hà Nội - Sài Gòn; xe phục vụ bao gồm cả đưa đơn sân bay; khách sạn 4* và 5* cùng với đó là các bữa ăn phục vụ đoàn; hướng dẫn viên; quà tặng (nón, khăn, nước suối, chụp hình, băng rôn treo đầu xe...). Chi phí cho Tour du lịch này là 9,8 triệu đồng/ người.

Tại Tour du lịch Sivananda Yoga Đà Lạt, 4 ngày 3 đêm cho 08 người. Sẽ trải nghiệm hành thiền 4 ngày 3 đêm trong đó có 3 đêm nghỉ tại Nhà Sức Khỏe Sivananda Yoga. Chi phí cho Tour du lịch Sivananda Yoga Đà Lạt là 13 triệu đồng/ người.

Các nhà thầu: Công ty TNHH Du lịch Saco; Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Triều Hảo; Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành Saigontourist; Công ty CP DVTM Ngọc Anh; Công ty TNHH du lịch lửa Việt; Công ty TNHH NC Travel; Công ty CP truyền thông du lịch Việt; Công ty TNHH du lịch Quốc tế bốn đều trượt thầu do có giá dự thầu cao hơn đơn vị trúng thầu. Riêng Công ty TNHH thương mại và du lịch Hòa Bình có giá dự thầu thấp hơn đơn vị trúng thầu nhưng E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng về mặt kỹ thuật do không đáp ứng tiêu chí đánh giá 2 và 3 - Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT.

Cụ thể theo thông báo mời thầu thì ngày 19/9/2024 mới đóng thầu mà Nhà thầu trình bày kế hoạch đặt vé máy bay, đặt khách sạn, đặt bữa ăn... từ 22/9/2024 và đánh giá không có rủi ro là không phù hợp. Tour du lịch Sivananda Yoga Đà Lạt, 4 ngày 3 đêm cho 08 người yêu cầu có các chi phí khác như sau: Chi phí thức ăn và đồ uống trong mini bar khách san; Nước uống trong các bữa ăn; Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, giặt ủi, phí chụp ảnh lưu niệm; Chi phí tham quan ngoài chương trình.

Trong khi nhà thầu chào giá trọn gói mà chi phí không bao gồm điện thoại; giặt ủi trong khách sạn, ăn uống ngoài chương trình tour, tham quan ngoài chương trình,... như vậy là không đáp ứng yêu cầu...



Công ty TNHH Liên hợp vận tải và Du lịch VI.TRA.CO có địa chỉ tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng; thành lập năm 2003 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Ngô Tấn Nhị.

Nhà thầu tham gia mạng đấu thầu quốc gia tháng 2/2021 đến nay đã tham gia và trúng 374/1419 gói thầu, trượt 863 gói, 108 gói chưa có kết quả, 74 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 236 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập.

Nhà thầu tham gia dự thầu nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ năm 2020 đến nay tham gia khoảng 30 gói thầu, được ghi nhận trúng 6 gói.

Ngoài gói thầu số 1 cung cấp dịch vụ các đợt tham quan nghỉ dưỡng cho cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2024 nêu trên, trước đó nhà thầu thực hiện gói thầu 5: Chi thuê phòng đào tạo lý thuyết với giá 154,7 triệu đồng. Gói thầu thuộc Đề án “Đào tạo an toàn hóa chất cho các tổ chức và doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ gồm công nghiệp dệt may, công nghiệp da giày, công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô để hoạt động hóa chất hiệu quả” cho Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất;

Gói thầu Tham quan học tập kinh nghiệm tại TP. Đà Nẵng cho Ban Quản lý dự án Biên Hòa với giá 240,975 triệu đồng. Gói thầu thuộc KHLCNT Tham quan học tập kinh nghiệm tại TP. Đà Nẵng của Ban Quản lý dự án Biên Hòa năm 2023;