Người dân đổ xô “xuất ngoại” nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Cháy tour nước ngoài dịp lễ 2/9



Với kỳ nghỉ không quá dài và có mức chi phí hợp lý trong bối cảnh thị trường tour du lịch nước ngoài phong phú như hiện nay, gia đình chị Kim Chi (Hà Nội) đã lựa chọn cho gia đình mình một tour du lịch Thái Lan trong dịp lễ 2/9 năm nay.

Chị Nguyễn Thị Kim Chi (Hà Nội), chia sẻ: "Năm nay tôi chọn du lịch nước ngoài vì giá vé máy bay nước ngoài rẻ hơn giá vé máy bay trong nước, cùng với đó có nhiều chương trình ưu đãi…".

Theo các đơn vị lữ hành, trong năm nay số lượng tour du lịch Thái Lan đã được bán gấp đôi mọi năm bởi văn hóa và ẩm thực giữa hai quốc gia có nhiều nét tương đồng.

Trung Quốc là điểm đến của nhiều du khách Việt trong dịp lễ 2/9 năm nay.

Cùng với Thái Lan, các tour du lịch đến các nước Đông Bắc Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay các nước Đông Nam Á cũng được nhiều du khách Việt Nam lựa chọn.

Bà Phan Thị Mỹ Linh - Trưởng phòng Marketing - Công Ty TNHH Du Lịch Otrip cho biết, ngoài những tour du lịch truyền thống, nhiều khách hàng muốn có trải nghiệm mới lạ đã chọn Trung Quốc hay một số nước Trung Đông là điểm đến.

Với các tour có độ dài từ 3 - 5 ngày ở điểm đến gần tại châu Á, từ giữa tháng 8 nhiều doanh nghiệp lữ hành đã sớm chốt sổ, “cháy hàng”.

“Toàn bộ các tour của đơn vị đề ra cho dịp 2/9 đã bán hết, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, tour nước ngoài chiếm 80%, áp đảo so với khách đặt tour trong nước. Những điểm đến được khách Việt ưu tiên mua tour dịp này như Thái Lan, Trung Quốc với chi phí trọn gói chỉ từ 8,7 triệu đồng/khách; tour Nhật Bản, Hàn Quốc trọn gói từ 15 triệu đồng/khách…”. Bà Vũ Bích Huệ, Trưởng phòng truyền thông Flamingo Redtours, cho biết.

Theo các doanh nghiệp lữ hành hiện nay tỉ lệ bán tour đi trong dịp lễ 2/9 đã đạt gần 60%, trong đó tour nước ngoài chiếm tới 70%.

Tour đi Trung Quốc thu hút đông du khách nhờ vào mức chi phí rất hợp lý.

Vì sao du khách Việt chọn xuất ngoại?

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp du lịch ở TP.HCM và Hà Nội, các tour du lịch nước ngoài trước nghỉ lễ đã gần như kín chỗ. Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ Thông tin Công ty BenThanh Tourist cho biết: “Dịp lễ này, đơn vị tập trung chủ yếu vào tour có hành trình trung bình hoặc ngắn ngày như chùm tour du lịch các nước Đông Bắc Á, Thái Lan, Singapore, Malaysia. Trong đó, du khách lựa chọn tour du lịch nước ngoài chiếm tỉ lệ 60 - 70% trong tổng số lượng khách đặt tour”.

Khoảng cách gần và chi phí hợp lý là những tiêu chí của du khách khi chọn các điểm đến ở nước ngoài. Các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á có lợi thế về điều này. Theo dữ liệu của Booking.com, trong 10 điểm đến quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất cho dịp Lễ 2/9 thì Bangkok (Thái Lan) là thành phố đứng ở vị trí đầu tiên.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Công ty du lịch Flamingo Redtours, chia sẻ: “Thái Lan vẫn duy trì được điểm đến Đông Nam Á mà nhiều người Việt Nam ưa chuộng nhất. Đường bay hiện nay thì Việt Nam sang Thái Lan rất nhiều, có cả từ Hà Nội, từ Đà Nẵng, TP.HCM, giá rất phù hợp, các cơ sở dịch vụ ở Thái Lan rất lớn, các khách sạn quy mô lớn, hội trường, không gian tổ chức các sự kiện rất lớn”.

Thái Lan cũng là lựa chọn của nhiều du khách Việt.

Theo các chuyên gia đánh giá, với chi phí tương đương các tour du lịch nội địa bằng đường hàng không, du khách hoàn toàn có thể lựa chọn tour du lịch nước ngoài, đặc biệt là các nước châu Á với trải nghiệm hấp dẫn và ít đông đúc hơn. Khách du lịch Việt đặc biệt tập trung vào các quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… với mức chi tiêu trung bình khoảng 7 - 25 triệu đồng/người tùy điểm đến.

Được biết, lượng khách đặt tour đi Trung Quốc dịp nghỉ lễ năm nay tăng vọt, nhiều tuyến tăng đến 100% so với cùng kỳ năm 2023, với các điểm đến nổi bật như: Trương Gia Giới, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Lệ Giang và Cửu Trại Câu đang thu hút một lượng lớn du khách nhờ vào mức chi phí rất hợp lý. Tour Trương Gia Giới đường bộ hiện chỉ có giá khoảng 7 triệu đồng, trong khi tour bay thẳng có giá khoảng 10 triệu đồng cho hành trình 6 ngày 5 đêm. Đây được coi là mức giá hấp dẫn, thậm chí rẻ hơn so với một số điểm đến trong nước.



Lý giải về việc tại sao du khách Việt đang có xu hướng thích chọn tour nước ngoài hơn là các điểm đến trong nước, theo đại diện các doanh nghiệp, kỳ nghỉ 2/9 của Việt Nam trùng với thời điểm bước sang mùa thu ở nhiều quốc gia, khí hậu mát mẻ phù hợp với việc tham quan, ngắm cảnh. Ngoài ra, giá tour ở thời điểm này cũng được xem là hợp lý so với các đợt khác trong năm. Mua tour vào thời điểm này, du khách còn có cơ hội được nhận nhiều phần quà của Tổng cục Du lịch các nước, do đây là thời điểm kích cầu du lịch để hút khách đợt cuối năm.

Ông Đoàn Ngọc Tùng - Giám đốc Cty MTV Vietnam Travel, Phó chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội cho biết, nghỉ lễ 2.9 thường các gia đình có trẻ nhỏ sẽ lựa chọn tour ngắn ngày, thời gian di chuyển kết thúc trước ngày khai giảng năm học mới. Do vậy, các gia đình đa phần lực chọn tự đặt khách sạn, tự lái xe... Những gia đình không vướng bận thời gian có thể lựa chọn những tour dài ngày hơn thì có thể đi nước ngoài.

Gần đây, vé máy bay nội địa tuy có giảm nhiệt nhưng vẫn nằm ở mức chi phí cao nên việc lựa chọn tour trong nước được các gia đình đưa lên cân và so sánh với các tour nước ngoài. Đặc biệt năm nay các đường bay thuê bao nguyên chuyến từ các tỉnh của Trung Quốc đến Việt Nam nhiều, giá thành rất rẻ nên Trung Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách Việt Nam.

Mặt khác, vào dịp nghỉ lễ 2/9, các dịch vụ khách sạn , nhà hàng, các điểm vui chơi... trong nước đều bị quá tải, giá thành khá cao nên khi cấu thành giá tour trọn gói vẫn bị cao hơn so với một số tour nước ngoài trong khu vực. Ví dụ, mức ăn cho các đoàn tour trong nước mùa lễ 2.9 bình dân cũng phải 180.000 - 200.000 đồng, trong khi mức ăn của tour Trung quốc chỉ 144.000/người (35 - 40 NDT).

Bên cạnh đó, dù đã "hạ nhiệt" phần nào, giá vé máy bay nội địa vẫn khiến nhiều du khách cân nhắc. Dữ liệu của các hãng hàng không cho thấy, giá vé trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh tăng khoảng 20%. Chẳng hạn, giá vé máy bay khứ hồi Hà Nội – TP.HCM có ngày đi vào 31/8 và ngày về vào 3/9 thấp nhất khoảng 3,3 triệu đồng/người, với nhiều khung giờ bay cho khách lựa chọn. Giá vé khứ hồi Hà Nội - Nha Trang cùng ngày thấp nhất 4,68 triệu đồng/người, cao nhất 6,45 triệu đồng/người, tăng khoảng 27% so với trước tuần nghỉ lễ.

Do đó, với những dịp du lịch cao điểm, để kích thích du lịch trong nước, Việt Nam cần có các chính sách tài chính, tài khóa kích cầu du lịch hiệu quả như miễn giảm thuế, phí trong một giai đoạn nhất định để góp phần hỗ trợ các đơn vị lữ hành cũng như du khách, từ đó góp phần khôi phục lại du dịch trong nước.