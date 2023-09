Cận cảnh nhà phố hơn 1.000 m2 của Lê Hoàng “The Men“

Lê Hoàng từng là ca sĩ điển trai của nhóm nhạc "The Men". Anh còn được ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc bên bà xã hot girl Việt Huê. Ảnh: Dân Việt Hiện tại, vợ chồng Lê Hoàng "The Men" sống trong ngôi nhà 7 tầng diện tích 1.000m2, trị giá 40 tỷ đồng nằm ngay trung tâm TP HCM. Trong nhà của Lê Hoàng "The Men" có thang máy di chuyển và được điều khiển hoàn toàn bằng giọng nói. Lối vào được bao phủ bởi cây xanh. Phòng khách thiết kế đơn giản với trần cao tạo cảm giác thoáng đãng. Nội thất mang tông màu nâu sang trọng kết hợp đèn thả pha lê lung linh. Nhà bếp hiện đại, đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Phòng ăn rộng rãi có không gian mở với cửa kính nhìn ra sân vườn. Trên sân thượng, vợ chồng Lê Hoàng "The Men" trồng một vườn rau xanh mướt. Nam ca sĩ lắp các hệ thống tưới nước tự động để tưới tiêu cho khu vườn. Khu vườn rộng khoảng 60 m2, thiết kế từng thùng gỗ cỡ lớn và phân luống để trồng các loại rau khác nhau. Rau muống tốt um và xanh mướt. Ngoài trồng rau trong thùng gỗ, Lê Hoàng còn bắt giàn cho các loại dây leo. Nguồn ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Lê Hoàng từng là ca sĩ điển trai của nhóm nhạc "The Men". Anh còn được ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc bên bà xã hot girl Việt Huê. Ảnh: Dân Việt Hiện tại, vợ chồng Lê Hoàng "The Men" sống trong ngôi nhà 7 tầng diện tích 1.000m2, trị giá 40 tỷ đồng nằm ngay trung tâm TP HCM. Trong nhà của Lê Hoàng "The Men" có thang máy di chuyển và được điều khiển hoàn toàn bằng giọng nói. Lối vào được bao phủ bởi cây xanh. Phòng khách thiết kế đơn giản với trần cao tạo cảm giác thoáng đãng. Nội thất mang tông màu nâu sang trọng kết hợp đèn thả pha lê lung linh. Nhà bếp hiện đại, đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Phòng ăn rộng rãi có không gian mở với cửa kính nhìn ra sân vườn. Trên sân thượng, vợ chồng Lê Hoàng "The Men" trồng một vườn rau xanh mướt. Nam ca sĩ lắp các hệ thống tưới nước tự động để tưới tiêu cho khu vườn. Khu vườn rộng khoảng 60 m2, thiết kế từng thùng gỗ cỡ lớn và phân luống để trồng các loại rau khác nhau. Rau muống tốt um và xanh mướt. Ngoài trồng rau trong thùng gỗ, Lê Hoàng còn bắt giàn cho các loại dây leo. Nguồn ảnh: FBNV Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường