Ngành chăn nuôi heo tích cực hơn, BAF và DBC có triển vọng gì?

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa có báo cáo ngành chăn nuôi heo với nhận định triển vọng tích cực hơn trong năm 2024. Giá thịt heo kỳ vọng sẽ tăng trở lại vào đầu năm 2024



Lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại từ giữa quý 2, cho tới thời điểm tháng 8/2023, CPI Việt Nam tăng 0,88% so tháng trước và 2,96% so cùng kỳ. Điều này có thể kìm hãm nhu cầu tiêu dùng của người dân trong thời gian tới.

Từ quý 2/2023, tốc độ tăng trưởng của đàn heo chậm lại chỉ khoảng 2-3% mom. Tổng lượng heo giống nhập khẩu vào Việt Nam ghi nhận ở mức thấp dưới 1.000 con kể từ đầu quý 2. Các doanh nghiệp cũng nhận định tổng đàn heo Việt Nam đã giảm khoảng 12-15% so cùng kỳ, dự báo nguồn cung có thể thu hẹp hơn trong thời gian tới.

Do Tết Nguyên Đán năm nay đến muộn, nên nhu cầu thịt heo có khả năng sẽ tăng rõ rệt hơn ở tháng 1/2024. Hiện tại, nhu cầu về thịt heo vẫn tăng nhưng biến động không rõ ràng.

Tóm lại, giá thịt heo được kỳ vọng sẽ tăng mạnh hơn ở khoảng đầu năm 2024 nếu lạm phát hạ nhiệt và nhu cầu thịt heo được cải thiện rõ rệt hơn.

Giá các loại ngũ cốc thế giới tiếp tục đà giảm, dự báo giá thức ăn chăn nuôi nội địa có thể hạ nhiệt trong thời gian tới

Chỉ số giá các loại ngũ cốc tiếp tục đà hạ nhiệt trong tháng 8/2023, với mức giảm từ 13-23% so cùng kỳ, và 18-40% so với mức đỉnh hồi tháng 5/2022.

Các chuyên gia nhận định, giá thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục giảm cho đến đầu năm 2024, do các nhà nhập khẩu đã tích cực tích trữ ngũ cốc từ đầu năm 2023, trước lo ngại hiện tượng El Nino sẽ ảnh hưởng nặng nề đến vụ mùa.

Trong báo cáo mới nhất từ tháng 7/2023, FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu trong năm 2023 sẽ chạm mức kỷ lục mới 2.819 triệu tấn (tăng 1,1% so cùng kỳ) nhờ lượng mưa nhiều hơn dự kiến ở một số vùng trồng trọt trọng điểm. Lượng tồn kho ngũ cốc cho vụ 2023/2024 được dự báo đạt mức 878 triệu tấn (tăng 2,3% so cùng kỳ), do đó nguồn cung dự kiến dồi dào trong năm nay.

Vì sao BAF và DBC được khuyến nghị Trung lập?

Nửa đầu năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) đạt lần lượt 2.406 và 12,8 tỷ, giảm 19% và 90% so cùng kỳ.

Nguyên nhân chính của việc sụt giảm là do doanh nghiệp đang cắt giảm mảng nông sản và tập chung hơn vào mảng 3F, tuy nhiên 3 trang trại mới đưa vào hoạt động chậm hơn dự kiến. Ngoài ra, các khoản vay ngắn hạn trong 2 quý đầu năm của doanh nghiệp tăng gấp 4,8 lần so cùng kỳ (để bù đắp cho các khoản phải thu ngắn hạn tăng cao) khiến chi phí lãi vay của doanh nghiệp cũng tăng lên đáng kể (tăng 21 lần so cùng kỳ).

Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của mảng nông sản giảm lần lượt là 22% và 54%, mảng chăn nuôi có doanh thu thuần và lợi nhuận gộp giảm lần lượt 18% và 19%. Biên lợi nhuận của mảng nông sản và chăn nuôi 1H/2023 đạt tương ứng là 2% và 21%.

Giá heo hơi bắt đầu tăng mạnh trong quý 2, đầu quý 3, tuy nhiên kế hoạch mở rộng trang trại của BAF bị chậm tiến độ so với kỳ vọng nên doanh nghiệp đã bỏ lỡ đợt hồi phục của giá thịt heo trong năm nay.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng đàn heo đạt hơn 230.000 con, (số lượng heo mở rộng thêm đạt 78% so với dự kiến từ đầu năm), doanh nghiệp cũng giữ lại một lượng heo sữa để nuôi bán thịt nên sản lượng heo bán ra chưa tương ứng với quy mô tổng đàn.

Dự báo, tổng sản lượng heo bán ra trong năm 2023 của BAF sẽ đạt khoảng 370.380 con, đem về doanh thu thuần và lợi nhuận gộp tương ứng là 2.787 tỷ và 268 tỷ. Lợi nhuận từ việc mở rộng 3F sẽ được dồn sang năm 2024 nếu doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch, dự phóng tổng sản lượng heo bán ra trong năm 2024 sẽ đạt 676.380 con với mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp tương ứng là 5.659 tỷ và 509 tỷ.

Cho tới thời điểm quý 3/2023, BAF đã hoàn thiện nhà máy cám Nghệ An, doanh nghiệp sở hữu 3 nhà máy cám với tổng công suất 440 nghìn tấn/năm, đảm bảo cho doanh nghiệp chủ động được 100% nguồn thức ăn đầu vào.

Bên cạnh đó, thức ăn chăn nuôi sẽ bán kèm theo con giống để tối ưu công suất nhà máy cám. Dự báo trong năm 2023, sản lượng cám bán ra thị trường sẽ đạt 80.000 tấn, đem về doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 882 tỷ và 101 tỷ đồng.

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2023 và 2024 của BAF

Còn với CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC), 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DBC lần lượt là 5.787 tỷ đồng (tăng 0,3% so cùng kỳ) và 6 tỷ đồng (giảm 73% so cùng kỳ). Nguyên nhân đến từ việc hiệu quả kinh doanh sụt giảm trong quý I khi giá lợn hơi sụt giảm, chi phí thức ăn chăn nuôi và lãi vay ở mức cao.

Sang quý 2/2023, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp được cải thiện trở lại, đạt 327 tỷ do giá lợn hơi bắt đầu hồi phục từ tháng 5/2023, đồng thời DBC hạch toán 150 tỷ đồng từ dự án nhà ở dân cư Parkview.

Tích cực tăng quy mô đàn trong 2023. Dự án trang trại lợn ở Thanh Hóa đã giải ngân được khoảng 85,1%, trang trại mới sẽ nuôi thêm 5.000 lợn bố mẹ và 1.200 lợn ông bà, nâng công suất sản xuất thịt heo lên 78.000 tấn/ năm (tăng 30% so cùng kỳ). Dự kiến, đàn lợn sẽ đem về doanh thu 4.383 tỷ đồng trong năm nay.

Vào tháng 4/2023, DBC đã thử nghiệm thành công vacxin ASF, trong đó tất cả lợn được tiêm đều có phản ứng kháng thể. DBC đang tiến hành khảo nghiệm 3 lô vacxin trên các trang trại ở Bắc Ninh, dự kiến đầu tháng 11 sẽ hoàn thành các bước kiểm tra thực địa. Dự kiến, nhà máy sản xuất vacxin ASF của doanh nghiệp sẽ sản xuất đại trà từ cuối quý 4/2023. Bên cạnh đó, tháng 8/2023, DBC đã ký kết hợp tác với Winsun (1 trong 10 doanh nghiệp sản xuất sinh phẩm sinh học thú y hàng đầu Trung Quốc) để nghiên cứu và phát triển các loại vacxin khác.

Giá heo hơi tăng trở lại từ quý 2, tuy nhiên đến thời điểm cuối quý 3 lực tăng bắt đầu yếu dần, giá thịt heo giảm và đi ngang. Nguyên nhân là do: Lạm phát ở Việt Nam tăng ở giữa quý II khiến nhu cầu tiêu dùng của người dân vẫn chưa được cải thiện nhiều; Heo nhập lậu giá rẻ từ Thái Lan và Campuchia đổ về Việt Nam khiến giá heo hơi Việt Nam bị ảnh hưởng; Diễn biến dịch bệnh phức tạp khiến lượng heo chạy dịch được đẩy bán ra thị trường tăng.

Việc giá heo hơi duy trì đà giảm sẽ khiến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành heo bị thu hẹp khoảng 8% so với thời kỳ cao điểm năm 2021.

DBC đã ghi nhận hết doanh thu từ dự án Parkview, nửa cuối năm doanh nghiệp sẽ không ghi nhận thêm doanh thu đột biến từ các hoạt động khác nữa.