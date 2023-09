Chứng khoán ngày 13/9: DHC, DBC và C4G có nên đầu tư?

DHC (Khuyến nghị Mua): Tích lũy tăng trưởng dài hạn

Chứng khoán Mirae Asset : DHC hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bột giấy, giấy và bìa. Dòng sản phẩm chính là giấy kraft – bao bì carton phục vụ cho đóng gói ngành thủy sản, dệt may, ... Với quy mô năng lực sản xuất khép kín đạt 260.000 tấn giấy công nghiệp/năm, và 160 triệu sản phẩm bao bì carton/năm giúp DHC đáp ứng được nhu cầu bao gói hàng hóa và tiêu dùng của khách hàng trong và ngoài nước.

6T/2023, doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt 1.648 tỷ đồng và 178 tỷ đồng, giảm lần lượt 18,6% và 23% YoY: 1) Doanh thu thành phẩm giảm 18,1% YoY do giá bán giảm; 2) Biên lợi nhuận gộp giảm từ 17,9% xuống 17,2% YoY; 3) Doanh thu tài chính tăng 208% YoY, do lãi chênh lệch tỷ giá tăng 209% YoY.

Nhà máy Giao Long 1 và 2 duy trì công suất tối đa, đóng góp 840 tấn/ngày. Công ty có kế hoạch triển khai xây dựng nhà máy Giao Long 3 với công suất hơn 1200 tấn/ngày trong năm 2023 và đưa vào vận hành từ 2025, tăng 120% công suất giấy của công ty từ 2026.

Giấy OCC (Old Corrugated Container) hay giấy thùng carton cũ là nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu của DHC, chiếm hơn 70% chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Trong đó, nguồn cung chủ yếu được nhập khẩu từ Mỹ, EU, Nhật Bản. Theo thống kê giá trung bình trong T8/2023 OCC 11 của Mỹ, OCC 95/5 của Châu Âu, OCC Nhật Bản lần lượt đạt 178 USD/tấn (giảm 7% YoY), 138 USD/tấn (giảm 16% YoY) và 143 USD/tấn (giảm 22% YoY). Dự báo năm 2023, giá trung bình giấy OCC (Mỹ, EU, Nhật Bản) dao động quanh mức 155-175 USD/tấn giảm 25% so với năm 2022.

Giá cước vận tải biển dự báo giảm trong năm 2023, sau khi đạt đỉnh vào 2021. Chỉ số thuê tàu hàng khô Baltic (BDI) hay chỉ số chi phí vận chuyển hàng hóa hiện giảm hơn 40% so với mức cao nhất một năm trở lại đây. Xu hướng giảm giá cước, là cơ hội cho DHC khi doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu giấy OCC qua đường biển.

Năm 2023, chúng tôi dự phóng doanh thu và lãi ròng đạt 4.132 và 388 tỷ đồng, tăng 4,8% và 2,6% so với cùng kỳ: 1) Biên lợi nhuận gộp tăng từ 15,5% lên 16,3% nhờ chi phí nguyên vật liệu giảm; 2) Doanh thu thành phẩm đạt 4.115 tỷ đồng tỷ đồng tăng 5,1% YoY nhờ sản lượng và giá bán cải thiện; 3) Chi phí tài chính tăng 14,2% YoY, do chi phí lãi vay tăng.

EPS forward 2023 ước đạt 4.850 đ/cp, tương ứng P/E forward ở mức 9,4 lần. Chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC dành cho DHC: 1) Vị thế lâu năm trong sản xuất bao bì carton tại Việt Nam; 2) Theo VPPA (Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam) dự báo nhu cầu tiêu dùng bao bì giấy và thùng carton tăng trưởng 14-18%/năm trong vòng 5-10 năm tới; 3) Kỳ vọng ngành tiền đề, phục vụ nhu cầu đóng gói các sản phẩm tiêu dùng, dệt may, nông, lâm, thủy sản dần hồi phục từ Q3/2023.

DBC: Tăng trưởng đàn lợn được hỗ trợ nhờ giá lợn phục hồi

Chứng khoán VietCap: Chúng tôi cập nhật thêm thông tin về CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) sau báo cáo gần nhất vào ngày 04/01/2022.

Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu của DBC giảm 0,5% YoY trong khi LNST giảm xuống còn 6,1 tỷ đồng (-73,4% YoY), nguyên nhân chủ yếu là do HĐKD kém hiệu quả trong quý 1/2023 khi giá lợn hơi giảm mạnh, chi phí thức ăn chăn nuôi cao, và chi phí lãi vay tăng cao.

Trong quý 2/2023, LNST của DBC tăng trở lại đạt 327 tỷ đồng do giá lợn hơi bắt đầu phục hồi từ tháng 03/2023 và việc hạch toán dự án nhà ở dân cư Parkview rộng 4,1 ha đóng góp 150 tỷ đồng vào lợi nhuận ròng chung của công ty.

Chúng tôi kỳ vọng DBC sẽ tận dụng được xu hướng tăng giá lợn hơi nhờ tích cực mở rộng đàn lợn. Trong năm 2023, một số dự án chăn nuôi lợn mới của công ty sẽ đi vào hoạt động.

Nhà máy sản xuất vắc xin dịch tả lợn châu Phi (ASF) của DBC dự kiến sẽ sẵn sàng sản xuất hàng loạt vào Quý 4 năm 2023.

DBC hiện đang giao dịch ở mức P/E trượt là 47,0 lần —cao hơn 209% so với mức trung bình của các công ty cùng ngành là 15,2 lần.

Rủi ro chính: (1) Thịt lợn nhập lậu giá rẻ gây ảnh hưởng lên giá lợn hơi; (2) tỷ lệ đòn bẩy cao.

Mảng kinh doanh 3F (thức ăn chăn nuôi-trang trại-thực phẩm) của DBC được hưởng lợi từ sự phục hồi của ngành chăn nuôi. Tính đến cuối tháng 8/2023, giá lợn hơi tại Việt Nam đã tăng 16% từ mức đáy 49.000 đồng/kg vào cuối tháng 3/2023. Chúng tôi kỳ vọng giá lợn hơi tăng trong nửa cuối năm 2023 sẽ được thúc đẩy bởi (1) tổng đàn lợn cả nước sụt giảm tạm thời do chi phí thức ăn cao và giá lợn hơi thấp vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023 khiến nông hộ e ngại tái đàn; (2) tiêu thụ thịt lợn tăng dần khi áp lực lạm phát suy yếu và lĩnh vực du lịch, khách sạn tiếp tục phục hồi; và (3) ảnh hưởng tích cực từ xu hướng tăng giá lợn hơi tại thị trường Trung Quốc.

Chúng tôi kỳ vọng DBC sẽ được hưởng lợi từ giá lợn cao hơn trong nửa cuối năm 2023 do những nỗ lực gần đây của công ty nhằm mở rộng năng lực chăn nuôi. Vào quý 2/2023, DBC đã khánh thành trang trại lớn nhất tính đến hiện tại tại tỉnh Thanh Hóa, nâng công suất sản xuất lên 78.000 tấn/năm (+30% YoY). Ngoài ra, tính đến cuối tháng 8/2023, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính như ngô, đậu nành và lúa mì đã giảm 15%-30% so với mức đỉnh trong quý 1/2023. Mức giảm này chủ yếu do thời tiết thuận lợi và mở rộng diện tích nuôi trồng ở các thị trường xuất khẩu lớn.

Chúng tôi dự báo giá nguyên liệu thô cho thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục biến động trong nửa cuối năm 2023 và trong suốt năm 2024. Xu hướng này dự kiến sẽ thúc đẩy biên lợi nhuận gộp của mảng thức ăn chăn nuôi của DBC, đặc biệt do DBC nhập khẩu 60% nguyên liệu thô sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

DBC thương mại hóa vắc xin ASF. Vào tháng 4/2023, DBC đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, trong đó tất cả lợn được tiêm phòng đều có phản ứng kháng thể. Nhà máy sản xuất vắc xin ASF của công ty sẽ sẵn sàng sản xuất hàng loạt vào cuối quý 4/2023 và DBC đặt mục tiêu xuất khẩu vắc xin này sang các quốc gia chăn nuôi lợn lớn. Chúng tôi tin rằng việc thương mại hóa thành công loại vắc xin này có thể mang lại nguồn thu nhập lớn và ổn định cho DBC trong cả trung và dài hạn.

C4G (Khuyến nghị Mua): Xây dựng vẫn chắc, phát triển bền chặt

Chứng khoán Mirae Asset : C4G là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, vận hành trạm thu phí BOT, cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị, cho thuê văn phòng và mặt bằng. Trong đó, mảng xây dựng là hoạt động kinh doanh chính thường chiếm hơn 60% doanh thu qua các năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, C4G ghi nhận doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 1.081 tỷ (-11% YoY) và 198,9 tỷ (+13% YoY). Thu nhập tài chính đạt 51,7 tỷ (+10% YoY). Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh lên tới 126,9 tỷ tăng 33% so với cùng kỳ, đã làm lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 77,9 tỷ, giảm 2% so với cùng kỳ.

Giá trị hợp đồng chưa thực hiện (backlog) lớn: Ước tính đến T7/2023 giá trị các hợp đồng đã kí của riêng C4G ở mức trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, C4G tham gia các dự án lớn nổi bật như dự án Vành đai 3- TPHCM (tổng giá trị 1.417 tỷ đồng), Vành đai 4- Hà Nội (tổng giá trị 890 tỷ đồng), Cao tốc Khánh Hòa- Buôn Mê Thuột (tổng giá trị 2.992 tỷ đồng), Sân bay Long Thành (tổng giá trị 8.100 tỷ đồng),... Điều này kỳ vọng nguồn doanh thu ổn định trong những năm tới, cùng với cơ hội tăng trưởng và lợi nhuận cho công ty.

Dự án trọng điểm Sân Bay Long Thành: C4G thuộc liên danh trúng gói thầu số 4.6, có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng. Đây là gói thầu lớn thứ 2 thuộc dự án thành phần 3 của dự án sân bay Long Thành đã được khởi công tháng 8/2023. Dự án là một cơ hội quan trọng để tăng trưởng doanh thu và khẳng định vị thế trong ngành xây dựng hạ tầng, đặc biệt là xây dựng sân bay.

Tỷ lệ nợ vay trên vốn sở hữu tiếp tục giảm từ 140% (Q1/2023) còn 89% (Q2/2023) do C4G huy động vốn thành công vào T5/2023. Ngoài ra, dự án BOT Chợ Mới – Thái Nguyên đang được đề xuất mua lại từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, qua đó kỳ vọng giúp C4G thu về dòng tiền lớn và cải thiện sức khỏe tài chính.

Dự phóng và định giá: Năm 2023, chúng tôi dự phóng doanh thu C4G đạt 3.406 tỷ đồng tăng 24,9% so với cùng kỳ, lãi ròng đạt 296,3 tỷ đồng tăng 91,4% YoY: 1) Biên lợi nhuận tăng từ 14,6% lên 17%. Kỳ vọng giá nguyên vật liệu xây dựng giảm sẽ giúp cải thiện được biên lợi nhuận cho doanh nghiệp; 2) Ước tính ghi nhận doanh thu từ các dự án Cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây, Cao tốc Nghi Sơn- Diễn Châu, Cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ, Sân bay Cam Ranh đã hoàn thành.