Ngân hàng sắp đấu giá khoản nợ gần 142 tỷ của Dầu khí Vĩnh Tường

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, BID) vừa có thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ của Công ty TNHH TMDV Dầu khí Vĩnh Tường tại Chi nhánh Đồng Bằng Sông Cửu Long (nợ gốc tính đến ngày 30/4/2020 là 141,6 tỷ đồng).

Tài sản bảo đảm của khoản nợ này là 7 bất động sản ở TP HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.



Cụ thể, tài sản thứ nhất là 4.570 m2 quyền sử dụng đất vường tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM. Thứ hai là 25 quyền sử dụng 34.249 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Thứ ba là 3 quyền sử dụng 6.325 m2 đất tại quốc lộ 91, khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Thứ tư là 4 quyền sử dụng 2.906 m2 đất tại ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Thứ năm là quyền sử dụng 72 m2 đất và tài sản gắn liền đất tại đường Cách mạng Tháng 8, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Thứ sáu, quyền sử dụng 90 m2 đất và tài sản gắn liền đất tại lô 11D, khu dân cư đô thị mới Nam Sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Thứ bảy là quyền sử dụng 1.220 m2 đất tại ấp Thới Hiệp, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Truy nã toàn quốc Giám đốc Vĩnh Tường - Tô Điền Quốc Hưng về tội trốn thuế

Gần đây nhất là vào tháng 3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã điều tra khởi tố về tội Trốn thuế đối với Tô Điền Quốc Hưng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dầu khí Vĩnh Tường. Bị can bỏ trốn nên Công an tỉnh Hậu Giang sau đó ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Tô Điền Quốc Hưng.

Theo Thời báo Tài chính, báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang cho biết công ty Vĩnh Tường chủ yếu mua và bán xăng dầu theo lô cho các đối tác.

Công ty này bị phát hiện nhiều sai phạm trong việc khai thuế giá trị gia tăng. Vụ việc sau đó được chuyển sang cơ quan điều tra, đồng thời phát hiện thêm doanh nghiệp có dấu hiệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn.