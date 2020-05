8 kiểu nội thất rẻ càng gây tốn tiền khi sửa nhà

Việc chọn vật liệu lát sàn loại rẻ tiền không chỉ khiến việc sửa chữa gặp khó khăn mà còn có thể tiềm ẩn nguy cơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, do hàm lượng chất độc hại của sản phẩm không nằm trong ngưỡng cho phép. Hơn nữa, sản phẩm lát sàn giá rẻ dễ nứt, gẫy, cong, vênh theo thời gian, khiến bạn có thể phải sửa nhà lần nữa, gây tốn kém hơn. Ngay cả khi tiêu chí của bạn là chọn nội thất rẻ tiền nhất thì các nhà thiết kế vẫn khuyên bạn nên mua giấy dán tường tốt hoặc sơn tường cao cấp. Giấy dán tường và sơn chất lượng vừa bảo vệ cho bức tường, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cao, giúp bạn tiết kiệm hơn nhiều so với các lựa chọn rẻ tiền. Các loại điều hòa rẻ tiền thường tiêu thụ điện năng lớn do sử dụng các công nghệ cũ, còn gây ồn ào trong quá trình sử dụng. Thêm nữa, chất lượng và độ bền của các sản phẩm rẻ không thể bằng các loại đắt tiền hơn. Theo thời gian, các lỗi, sai sót kỹ thuật sẽ xuất hiện, có thể khiến bạn mất thêm nhiều tiền sửa chữa. Bồn cầu rẻ tiền sau một thời gian ngắn sử dụng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề như nút giật nước bị kẹt, mặt sơn trên nút bong tróc...Vì vậy, ngay từ đầu, hãy mua thiết bị tốt, nhờ thế bạn sẽ không phải thay mới vài năm sau đó. Chống thấm là công việc quan trọng cần làm ngay từ đầu để giảm được nguy cơ hủy hoại căn hộ của chính mình do ngấm nước. Ngoài ra, cần có một hệ thống thông gió tốt ngay trong phòng tắm để ngăn chặn sự hình thành của nấm mốc. Cửa gỗ chất lượng thấp thường bị nứt rất nhanh và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Tốt nhất nên chọn cửa làm từ gỗ thông với khả năng cách âm tốt, bền, và giá không quá đắt. Đừng tiết kiệm với các phụ kiện của thiết bị nội thất, nếu không sau này bạn phải thay thế chúng sau này còn vất hơn. Chẳng hạn, nếu bạn muốn ngăn kéo trơn tru, hoặc cửa tủ không phát ra những âm thanh khó nghe, hay các bản lề tủ bếp hoen rỉ... thì nên chọn các loại phụ kiện chất lượng tốt. Nên trang bị các ổ cắm chất lượng tốt để tránh nguy cơ hỏa hoạn. Bạn cũng nên trang bị số lượng ổ cắm trong nhà ở nhiều vị trí để không phải chuẩn bị nhiều dây đấu nối hay các ổ rời. Nguồn ảnh: Brightside. Video: Mẫu nhà ống 4 tầng hiện đại. Nguồn: Thietkenhaxinh

