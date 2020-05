Dầu khí Vĩnh Tường ở Hậu Giang kinh doanh gì... Giám đốc bị truy nã?

Theo Báo Công an nhân dân, ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đã ra quyết định truy nã bị can đối với Tô Điền Quốc Hưng – Giám đốc Công ty TNHH thương mại Dầu khí Vĩnh Tường.

Theo thông tin trên Infodoanhnghiep.com, Công ty TNHH thương mại Dầu khí Vĩnh Tường có địa chỉ tại ấp Tân Phú, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Công ty bắt đầu hoạt động từ năm 2012.

Tô Điền Quốc Hưng. Ảnh: Zing.

Theo Thời báo Tài chính, báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang cho biết công ty Vĩnh Tường chủ yếu mua và bán xăng dầu theo lô cho các đối tác.

Công ty Dầu khí Vĩnh Tường bị phát hiện nhiều sai phạm trong việc khai thuế giá trị gia tăng. Vụ việc sau đó được chuyển sang cơ quan điều tra, đồng thời phát hiện thêm doanh nghiệp có dấu hiệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn.

Bị can Tô Điền Quốc Hưng sinh ngày 12/3/1975, tại Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Chỗ ở hiện nay: số 79/2, Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Trước đó, ngày 5/3/2020, Tô Điền Quốc Hưng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố về tội “Trốn thuế”. Sau khi xác minh bị can Tô Điền Quốc Hưng không có mặt ở nơi đăng ký thường trú và tạm trú, không biết rõ bị can đang ở đâu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định truy nã đối với Tô Điền Quốc Hưng.