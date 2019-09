Nấu đồ ăn bẩn khiến 132 người ngộ độc, Công ty CP BK Tech Vina bị phạt 192 triệu

(Kiến Thức) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định xử phạt với số tiền lên đến 192 triệu đồng đối với Công ty CP BK Tech Vina do chế biến, cung cấp thực phẩm không đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm, nơi chế biến thực phẩm có côn trùng gây hại (ruồi) xâm nhập, lưu mẫu thức ăn không đúng quy định.

Công ty CP BK Tech Vina bị phạt 192 triệu do vi phạm an toàn thực phẩm



Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong đã ký quyết định 1393 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần BK Tech Vina (có địa chỉ tại lô 83, đường Võ Cường 101, khu nhà ở Khả Lễ 2, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do bà Vũ Thị Hiên làm Giám đốc do có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Quyết định nêu rõ, Công ty cổ phần BK Tech Vina đã có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm như nơi chế biến thực phẩm có côn trùng gây hại (ruồi) xâm nhập, lưu mẫu thức ăn không đúng quy định và chế biến, cung cấp thực phẩm không đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công nhân bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: TTXVN.

Trước những hành vi vi phạm trên, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định xử phạt với số tiền lên đến 192 triệu đồng. Cụ thể, phạt 4 triệu đồng cho hành vi nơi chế biến thực phẩm có côn trùng gây hại (ruồi) xâm nhập, phạt 8 triệu đồng do có hành vi lưu mẫu thức ăn không đúng quy định và phạt 180 triệu đồng với hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm không đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, cung cấp thực phẩm 3 tháng đối với cơ sở và buộc công ty chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Việc xử phạt trên theo UBND tỉnh Bắc Ninh là căn cứ theo báo cáo của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh kết luận vụ ngộ độc thực phẩm; căn cứ biên vi phạm hành chính do Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh lập hồi 14h30 ngày 11/9/2019 đối với Công ty cổ phần BK tech Vina do bà Vũ Thị Hiên - Giám đốc làm đại diện pháp luật.

Cung cấp thực phẩm khiến 132 người thuộc 4 công ty ngộ độc

Trước đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã có báo cáo kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm với 132 người mắc xảy ra ngày 29/8 tại 4 Công ty ở KCN Quế Võ và KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Theo đó kết luận, tụ cầu vàng là căn nguyên, rau muống xào (chưa loại trừ nguyên nhân kết hợp các thức ăn khác) là thức ăn gây ngộ độc.

Diễn biến vụ ngộ độc thực phẩm cho thấy, sau bữa trưa ngày 29/8, tại các bếp ăn tập thể, đã có 132 công nhân của 4 công ty: Công ty TNHH Gushung Vina, Công ty TNHH Circuit Việt Nam, Công ty TNHH Nhựa Hongguang (KCN Quế Võ), Công ty TNHH Motus Vina (KCN Đại Đồng, Tiên Du) bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng: Đau bụng nhiều, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, người mệt mỏi phải khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

Kết quả điều tra ghi nhận, suất ăn trưa ngày 29/8 của 4 công ty trên đều do công ty Cổ phần BKtech Vina (Địa chỉ: Xóm Núi, thôn Núi Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du) cung cấp với 2 thực đơn.

Thực đơn 1 gồm: cơm trắng, tôm rang thịt, thịt lợn quay, rau muống xào, canh ngao, bí xanh luộc, tráng miệng dưa hấu; thực đơn 2 gồm: Cơm trắng, thịt gà quay, cá nục chiên, rau muống xào, canh ngao, bí xanh luộc, tráng miệng dưa hấu. Tổng số suất ăn cung cấp cho bữa trưa ngày 29-8 là 718 suất.

Quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Quản lý ATTP tiến hành điều tra theo quy định với 11 bước.

Cụ thể, điều tra cá thể bị ngộ độc thực phẩm; điều tra những người đã ăn bữa trưa ngày 29/8 không bị ngộ độc thực phẩm; điều tra các thức ăn đã ăn; người ăn và thời gian ăn; điều tra những thức ăn, số người ăn và không ăn bị ngộ độc thực phẩm và không bị ngộ độc thực phẩm ở bữa ăn trưa ngày 29/8; điều tra bữa ăn nguyên nhân; điều tra thức ăn nguyên nhân; điều tra nguồn gốc, tình hình chế biến thực phẩm; điều tra tiền sử bệnh tật những người chế biến, phục vụ ăn uống; điều tra cơ sở (công ty cung cấp suất ăn); điều tra điều kiện môi trường và dịch bệnh ở địa phương; xét nghiệm mẫu thực phẩm, bệnh phẩm.

Các đoàn công tác đã tiến hành thu thập thông tin 114 công nhân điều trị tại các cơ sở y tế đều có triệu chứng đi ngoài hoặc nôn (18 người không được điều tra do đã khám và xuất viện trước đó); điều tra 208/586 người ăn cùng bữa trưa ngày 29/8 do công ty cổ phần BKtech Vina cung cấp không đến cơ sở y tế khám, điều trị ghi nhận: 208 người ăn không có dấu hiệu bất thường (đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm không tiến hành điều tra được 387 trường hợp không bị ngộ độc còn lại do công nhân chuyển làm ca đêm); phỏng vấn điều tra, lập danh sách những người đã ăn những thức ăn trong thực đơn bữa ăn trưa ngày 29/8; lập bảng ghi nhận thời gian ăn, món ăn đã ăn của những người bị ngộ độc thực phẩm và không bị ngộ độc thực phẩm; phỏng vấn trực tiếp người nhập thực phẩm để phục vụ cho bữa trưa ngày 29/8, ghi nhận các thông tin liên quan…

Từ kết quả điều tra thu thập được, căn cứ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm lưu tại công ty BKtech Vina (Công ty chỉ thực hiện lưu mẫu thực phẩm đối với món canh ngao, các thực phẩm khác không lưu) và kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người mắc… cơ quan chuyên môn kết luận: cơ sở để xảy ra ngộ độc thực phẩm là Công ty cổ phần Bktech Vina.

Đáng chú ý, ngày 30/8/2019, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thanh tra đột xuất tại Công ty TNHH cổ phần BK Tech Vina tại thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, công ty chưa xuất trình được các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động cung cấp suất ăn (hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, sổ kiểm thực ba bước, sổ lưu mẫu thức ăn), hồ sơ khám sức khỏe và danh sách tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của nhân viên trực tiếp chế biến.

Tình trạng vệ sinh chung không đảm bảo, trong khu vực chế biến có côn trùng xâm nhập (nhiều ruồi), bảo quản thực phẩm và thực hiện lưu mẫu thức ăn không đúng quy định.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Công ty cổ phần BK Tech Vina tạm ngừng hoạt động. Đồng thời, để đảm bảo an toàn thực phẩm cho công nhân tại các doanh nghiệp, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đề nghị các Công ty ngừng hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp với Công ty TNHH cổ phần BK Tech Vina. Lựa chọn nhà cung cấp suất ăn công nghiệp có đủ điều kiện và đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định.