Chiêm ngưỡng mai vàng siêu đẹp đón Tết Giáp Thìn 2024

Gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các chậu mai vàng lần lượt xuống phố "ngóng" khách. Các tác phẩm mai vàng đủ loại giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Tại triển lãm mai vàng nghệ thuật xuân Giáp Thìn tại Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) xuất hiện nhiều gốc mai dáng thế độc, lạ được giới mộ điệu cây cảnh liệt vào hàng "có một không hai". Ảnh: Dân trí Được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng, mai vàng Bình Định phát triển tốt có nhiều dáng thế đặc biệt so với các vùng khác. Ảnh: Dân Việt Nhiều gốc mai to, xù xì, toát lên vẻ cổ kính. Ảnh: Dân trí Mỗi tác phẩm mai vàng độc đáo mang bản sắc riêng của mỗi người. Ảnh: Dân Việt Trồng mai không chỉ là thú chơi tao nhã mà còn là một trong những ngành mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương. Ảnh: Dân Việt Mai vàng bung nở tại xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ảnh: Plo Mai vàng nụ chi chít chờ khách rước về chơi Tết. Ảnh: Facebook Mai vàng mini tại Hà Nội cũng được nhiều người tiêu dùng tìm mua. Ảnh: Facebook Những gốc mai cổ thụ có tuổi hàng chục năm. Ảnh: Dân ViệtNgắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

Gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các chậu mai vàng lần lượt xuống phố "ngóng" khách. Các tác phẩm mai vàng đủ loại giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Tại triển lãm mai vàng nghệ thuật xuân Giáp Thìn tại Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) xuất hiện nhiều gốc mai dáng thế độc, lạ được giới mộ điệu cây cảnh liệt vào hàng "có một không hai". Ảnh: Dân trí Được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng, mai vàng Bình Định phát triển tốt có nhiều dáng thế đặc biệt so với các vùng khác. Ảnh: Dân Việt Nhiều gốc mai to, xù xì, toát lên vẻ cổ kính. Ảnh: Dân trí Mỗi tác phẩm mai vàng độc đáo mang bản sắc riêng của mỗi người. Ảnh: Dân Việt Trồng mai không chỉ là thú chơi tao nhã mà còn là một trong những ngành mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương. Ảnh: Dân Việt Mai vàng bung nở tại xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ảnh: Plo Mai vàng nụ chi chít chờ khách rước về chơi Tết. Ảnh: Facebook Mai vàng mini tại Hà Nội cũng được nhiều người tiêu dùng tìm mua. Ảnh: Facebook Những gốc mai cổ thụ có tuổi hàng chục năm. Ảnh: Dân Việt Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết