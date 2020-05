Mức thuế “khủng” tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng đóng cho nhà nước

Mới đây, Tập đoàn Vingroup đã có thông báo về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra sáng ngày 28/5 tới.



Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup cho biết, mặc dù Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh do virus chủng mới COVID-19 nhưng để đảm bảo an toàn, Tập đoàn vẫn sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách trong các cuộc họp đông người.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Vingroup sẽ tổ chức họp trực tuyến. Toàn bộ tài liệu đã được lãnh đạo Tập đoàn gửi cho cổ đông.

Năm 2019, Tập đoàn Vingroup đã nộp hơn 20.000 tỷ đồng tiền thuế khi doanh thu thuần đạt hơn 130.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý là trong số liệu tổng thuế phải nộp năm 2019 (không bao gồm tiền sử dụng đất, thuê đất) mà lãnh đạo Vingroup công bố của Tập đoàn này là 20.871 tỷ đồng. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 8.049 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 5.692 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 1.760 tỷ đồng và các loại thuế khác là 5.370 tỷ đồng. Tổng số thuế đã nộp là 20.333 tỷ đồng .

Ngoài ra, với nội dung dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị, ông Phạm Nhật Vượng cho biết, trong năm 2020, Tập đoàn Vingroup sẽ thực hiện một số giải pháp cắt giảm chi phí, điều tiết lại hoạt động kinh doanh, nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ… để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19.

Vingroup cũng đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, hướng đến việc xây dựng một nền tảng thống nhất, lấy công nghệ số làm nền móng nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và trải nghiệm tiện lợi, giá trị và xuyên suốt trong hệ sinh thái Vingroup.

Theo số liệu đã được kiểm toán, năm 2019, doanh thu thuần của Vingroup đạt 130.036 tỷ đồng, tăng 8.142 tỷ đồng (tương đương 7%) so với năm 2018.

Lợi nhuận gộp cả năm 2019 đạt 37.551 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018 chủ yếu nhờ có tăng trưởng lợi nhuận gộp từ chuyển nhượng bất động sản với mức tăng 37% so với năm 2018 do Tập đoàn triển khai chiến lược bán buôn tại các đại dự án với biên lợi nhuận gộp từ hoạt động bán buôn cao hơn so với hoạt động bán lẻ.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 15.637 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 7.717 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 24% so với năm 2018.

Tổng tài sản hợp nhất tính đến 31/12/2019 đạt 403.741 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 197.393 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 206.348 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 120.589 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 46% do hàng tồn kho tăng mạnh, xuất phát từ việc các đại dự án bất động sản đang được triển khai xây dựng nhưng chưa bàn giao và tồn kho hàng hoá sản xuất dở dang cuối kỳ; phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng tăng từ phải thu hoạt động bất động sản và hoạt động sản xuất.

Tổng nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2019 ở mức 283.152 tỷ đồng, tăng 94.192 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Nợ phải trả tăng chủ yếu từ nhận thu tiền theo tiến độ của các dự án bất động sản chưa bàn giao cũng như tăng vốn lưu động cho hoạt động sản xuất.

Tổng nợ vay của Tập đoàn tính đến ngày 31/12/2019 là 127.685 tỷ đồng. Cơ cấu nợ vay của Tập đoàn bao gồm các khoản vay hợp vốn (47%), trái phiếu trong nước (34%) và trái phiếu hoán đổi (8%).