Dự án Ohara Villas & Resort "qua mặt" chính quyền Hòa Bình: Biết gì về Cty Việt Nhật?

Thông tin cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình chưa hề có chủ trương hay cấp phép xây dựng dự án du lịch nghỉ dưỡng Ohara Villas & Resort, nhưng nhiều website vẫn ngang nhiên giới thiệu do công ty cổ phần đầu tư nghỉ dưỡng Việt Nhật làm chủ đầu tư đang gây xôn xao dư luận.

Hàng chục căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Nhật Bản "mọc" lên tại khu đất giới thiệu là dự án du lịch nghỉ dưỡng Ohara Villas & Resort (hay là Onsen Villas) tại xã Mông Hóa.

Đã có 37 ngôi nhà xây 1 tầng, diện tích mỗi ngôi nhà khoảng 50m2, được xây dựng bằng bê tông, cốt thép, trong đó có 8 căn nhà đã hoàn thiện, 29 nhà đang xây dựng tại đây.

Nhìn nhận từ sự việc, dư luận đã đặt nhiều câu hỏi: Tại sao dự án Ohara Villas & Resort vẫn có thể lọt qua mắt cơ quan chức năng địa phương suốt một thời gian dài, chỉ đến khi người dân phản ánh, báo chí vào cuộc thì UBND TP Hòa Bình mới loay hoay chỉ đạo thanh tra? Việc "hợp thức hóa" để kinh doanh kiếm lời ở khu đất xóm Gò Bùi liệu có được cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình ngăn chặn triệt để? Công ty cổ phần đầu tư nghỉ dưỡng Việt Nhật là ai, hồ sơ năng lực thế nào?

Theo tìm hiểu của PV, công ty cổ phần đầu tư nghỉ dưỡng Việt Nhật được thành lập ngày 21/06/2017. Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty là ông Nguyễn Thành Nam.

Trụ sở chính của công ty đăng ký tại tầng 3 nhà D, khu Vinaconex 1, số 289 A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Công ty này kinh doanh chính là môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Liên danh công ty TNHH My Second Home và công ty cổ phần đầu tư Zen Việt Nam thành lập công ty cổ phần đầu tư nghỉ dưỡng Việt Nhật.

Điểm đáng chú ý, công ty cổ phần đầu tư nghỉ dưỡng Việt Nhật do liên danh công ty TNHH My Second Home (MSH) và công ty cổ phần đầu tư Zen Việt Nam thành lập.

Trong đó, doanh nghiệp MSH thành lập năm 2015, kinh doanh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tổng giám đốc doanh nghiệp là ông Nguyễn Xuân Lộc, Phó Tổng giám đốc là Bùi Văn Luật.

Trên website https://www.mysecondhome.vn nói rằng, MSH đang sở hữu 3 chi nhánh, 2 công ty thành viên (là thành viên của MSH Group gồm 7 công ty thành viên hoặc liên kết) và một lượng nhân sự đông đảo.

Công ty này còn cho biết liên tục thu mua lại, phân phối nhiều dự án bất động sản, du lịch nổi tiếng như: Tràng Kèo Hội An, Oceanami Long Hải, New Hội An City, Lâm Sơn Villas & Resort, Flamingo Đại Lải,...?

Đối với công ty cổ phần đầu tư Zen Việt Nam có người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thành Trung. Tên giao giao dịch là ZENVIETNAM., JSC; mã số thuế 0104030792; được cấp phép ngày 30/6/2009

Doanh nghiệp này cũng kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở đăng ký kinh doanh tại tầng 3, nhà D, Vinaconex 1, số 289 A, Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội,

Theo giới thiệu, công ty cổ phần đầu tư Zen Việt Nam có kinh nghiệm gần 10 năm quản lý các chuỗi khu nghỉ dưỡng ngoại ô Hà Nội và Hòa Bình, gồm: Zen Resort & Camping; Bella Resort; Sunset Villas & Resort; Ivory Villas & Resort...

Từ những tài liệu và thông tin mà PV có được, MSH và Zen Việt Nam đều dính phải các lùm xùm ở một số dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong nước khiến nhiều khách hàng băn khoăn, lo ngại.

Tại thông báo số 84/TB-UBND do ông Tạ Ngọc Doanh - Chánh VP UBND TP Hòa Bình ký ngày 13/5/2020 còn nhấn mạnh: Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã Mông Hóa không có dự án nào có tên là dự án "Ohara Villas & Resort" được phép triển khai thực hiện. Do đó, việc một số website quảng bá giới thiệu về dự án Ohara Villas & Resort tại xóm Gò Bùi, xã Mông Hóa là không đúng sự thật.

Chi tiết các dự án như thế nào, Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả ở loạt bài viết sau.