Bỏ giày để vào set quay và loạt hành động ghi điểm của H'hen Niê

Trên trang cá nhân, H’hen Niê vừa chia sẻ hình ảnh bỏ giày cao gót để vào set quay. Cô chia sẻ: “Khi máy đã set sẵn bỏ giày sẽ nhanh hơn chỉnh lại chân máy, cái nào nhanh hơn ta làm”. Hành động đi chân trần của H’hen Niê nhận được lời khen ngợi của nhiều khán giả. Ảnh: FBNV. Từ khi nổi tiếng, H’hen Niê không ít lần được khen ngợi bởi cách ứng xử. Người đẹp từng chăn giúp khi không thấy chủ của đàn bò. Ảnh: Yeah1. Vào thời điểm chỉ có 85 triệu đồng trong tài khoản, H’hen Niê rút ra 50 triệu ủng hộ miền Trung. Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 chỉ còn 35 triệu để chi trả cho rất nhiều thứ trong cuộc sống. Ảnh: FBNV. H’hen Niê có nhiều hoạt động từ thiện. Năm 2022, cô trao tặng thư viện thân thiện cho trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Mù Sang (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Năm 2023, H'hen Niê xây dựng hệ thống giếng khoan cho ngôi trường này. Ảnh: Người Lao Động. Theo Vietnamplus, tháng 9/2023, Hoa hậu H’hen Niê được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM trao tặng bằng khen Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2023 nhờ những đóng góp tích cực trong các hoạt động tình nguyện. Ảnh: Vietnamplus. H’hen Niê được nhiều khán giả chú ý vì những hành động bình dị như lội sông mò trai, ngồi ăn cơm với cá khô ngoài đồng ruộng. Ảnh: FBNV. H’hen Niê tiết kiệm từng đồng. Khi dự một sự kiện, cô đi đôi giày hàng thùng chỉ có giá 80 nghìn đồng. Đối với H'hen Niê, đôi giày 80 nghìn không phải là hàng hiệu nhưng đẹp "xuất sắc". Ảnh: FBNV. Hoa hậu H'hen Niê chiếm được thiện cảm của nhiều khán giả khi ngồi bệt trên sàn nhà tự trang điểm với chiếc gương nhỏ đặt trên chiếc ghế nhựa. Ảnh: Saostar. Không chỉ giản dị, H'hen Niê còn khiêm tốn. Theo Dân Trí, năm 2019 trong một chương trình, người đẹp trải lòng về việc vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018: “Tôi không phải người đặc biệt, không phải người giỏi giang, cũng không phải là người đẹp nhất trong cuộc thi. Nhưng mà tôi có may mắn được vào Top, cũng như may mắn có một ê kíp ở Việt Nam hỗ trợ rất nhiều. Cũng may mắn nữa là tôi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sớm, được tiếp xúc với nhiều người khác nhau, được trưởng thành và có cách để sống ở trong cuộc thi ấy". Ảnh: Dân Trí. H'Hen Niê còn từng chia sẻ, chiến thắng của bản thân tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là may mắn, bởi cô cho rằng mình chưa hợp chuẩn với "cái gu" của người Việt Nam về hoa hậu. Ảnh: FBNV. Xem video: "H'hen Niê mò trai ở sông". Nguồn Youtube nhân vật

