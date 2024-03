Jack liên tiếp vướng ồn ào, bị tình cũ đến anh em “đấu tố”

Ồn ào giữa ca sĩ Jack và ViruSs khiến dư luận xôn xao trong những ngày qua. Lùm xùm bắt nguồn từ việc ViruSs cho rằng bài hát Thiên lý ơi vừa ra mắt của Jack được lấy beat từ bản demo do anh và Jack hợp tác ít năm trước. Theo ViruSs, Jack sử dụng bản phối mà không xin phép. Nhanh chóng, Jack phản hồi ngay dưới video: "Beat trên mạng cũng có chứ đâu phải mới đây, demo 3-4 năm rồi. Anh nói như thể anh làm beat vậy". Ảnh: Saostar. Sau đó, công ty chủ quản của Jack đưa ra thông báo. Họ khẳng định phát ngôn của ViruSs là thông tin sai lệch và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của Jack và công ty. Phía Jack cho biết thêm, họ chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào từ ViruSs dù nhiều lần liên hệ. Ảnh: Vietnamnet. ViruSs đáp trả Jack: "Nếu ai muốn mời tôi thì đến nhà gõ cửa, bấm chuông, có địa chỉ hết rồi... Đường đường là một công ty lớn, muốn mời thì đến gõ cửa, bấm chuông đàng hoàng chứ ai lại lên social viết mấy cái tus xong lại up video thì kỳ lắm". Ảnh: Hoa Học Trò. Jack bắt đầu nổi tiếng vào năm 2019 khi hợp tác cùng K-ICM trở thành cặp bài trùng với loạt hit trăm triệu view. Tuy nhiên, có được ánh hào quang chưa lâu, Jack vướng ồn ào. Cụ thể, tháng 5/2019, một cư dân mạng tự nhận từng yêu Jack, tố Jack lăng nhăng, thậm chí còn làm cho một cô gái có bầu. Giữa lùm xùm, Jack khẳng định bị vu oan. Ảnh: FBNV. Tháng 8/2019, Jack - K-ICM bị tố hạch sách, chảnh chọe và tỏ thái độ không muốn cùng tham gia game show Giọng ải giọng ai với Quân A.P, thậm chí bùng show sát ngày quay. Phía ban tổ chức chương trình và đại diện của Quân A.P đều xác nhận câu chuyện là có thật. Giữa ồn ào, Jack khuyên nhủ fan: "Tôi biết mọi người buồn, lo, hoang mang, cáu gắt khi nghe những điều tệ. Đừng quan tâm có phải tốt hơn không”. Ảnh: Znews. Cuối năm 2019, fan của Jack nghi ngờ Jack bị công ty quản lý của K-ICM vắt kiệt sức. Sau đó, trong khi phía công ty của K-ICM khẳng định tin đồn chèn ép Jack là không đúng sự thật, Jack chỉ có những chia sẻ ngầm đáp trả công ty. Sau ồn ào, Jack và K-ICM “chia tay”. Ảnh: FBNV. Tháng 6/2020, mạng xã hội xôn xao việc một nhân vật có giọng nói hao hao giống Jack trong một clip cho rằng ca khúc Nơi này có anh không phải do Sơn Tùng M-TP viết và dùng từ ngữ thiếu tôn trọng với streamer ViruSs. Nhiều khán giả đặt nghi vấn thực hư đoạn video này. Ảnh: Yeah1. Về đoạn video gây ồn ào, Jack đăng tải thư cảnh cáo kẻ bôi nhọ danh dự, vu khống anh. Theo đó, nội dung thư đề cập đến việc công ty của Jack đã liên hệ với các cá nhân, tổ chức đăng thông tin sai sự thật về nam ca sĩ. Ảnh: Fanpage. Tháng 8/2021, Jack bị 2 tình cũ T.V và Thiên An tố lăng nhăng. Thiên An khẳng định trong thời gian cô mang bầu con chung, Jack vẫn qua lại với 2-3 cô gái khác. Thiên An chỉ phát hiện sự thật sau khi các tình cũ của Jack liên lạc với cô. Giữa ồn ào, Jack viết tâm thư khẳng định luôn có trách nhiệm với Thiên An và con. Tuy nhiên, anh chưa có một lời xin lỗi dành riêng cho tình cũ và con. Ảnh: Fanpage. Tháng 11/2022, Jack gây chú ý khi khi xuất hiện trong một chương trình cộng đồng vì mục đích thiện nguyện nhưng chuyển đến địa điểm bằng siêu xe G63, được nhân viên đi theo. Một số cư dân mạng cho rằng hình ảnh của Jack không phù hợp với chương trình. Đáp lại những lời chỉ trích, Jack cho biết anh thấy "buồn" vì các thông tin bị làm quá và có phần sai lệch. Ảnh: FBNV. Tháng 9/2023, nam ca sĩ Jack đưa Messi vào MV Từ nơi tôi sinh ra. Khi MV ra mắt, rộ tin đồn Jack chi 60 tỷ để cầu thủ nổi tiếng xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc của anh. Tuy nhiên, đại diện pháp lý của ca sĩ Jack bác tin đồn. Ảnh: Tiền Phong. Jack cho biết, anh đã bỏ ra 5 tỷ để đưa cho một nam doanh nhân kết nối anh trong cuộc gặp Messi tại Pháp. Đáp trả lại, phía nam doanh nhân khẳng định Jack nên đưa ra minh chứng đã xin phép (bằng văn bản) với phía Messi về việc đưa hình ảnh cuộc gặp gỡ vào MV. Phía Jack không có phản hồi gì về điều này. Ảnh: Fanpage. Xem trích đoạn MV Từ nơi tôi sinh ra của Jack. Nguồn FBNV.

