Mộc Châu Island bị Thanh tra Bộ Xây dựng “tuýt còi“: Chủ đầu tư nói gì?

Cụ thể, trong Báo cáo hiệu quả đầu tư ngày 18/9/2022 của Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu - CĐT của Dự án Điểm du lịch Mộc Châu Island, báo cáo UBND huyện Mộc Châu về việc triển khai xây dựng dự án như sau:



Diện tích công ty được phép khảo sát quy hoạch là: 239.134m2 trong đó đất rừng ký hợp đồng với người dân để khoanh nuôi bảo vệ phục hồi 31.200m2; đất thuê 207.934m2 (đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và cây lâu năm, đất năng lượng, đất mặt nước).

Toàn cảnh Điểm du lịch Mộc Châu Island bị TT Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều sai phạm

Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu đã thuê tư vấn khảo sát lập quy hoạch chi tiết dự án gồm: Đã xây dựng xong nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Đã xong công tác đo đạc khảo sát địa hình địa chất; Đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch điểm du lịch và đã được phê duyệt tại Quyết định 1583/QĐ-UBND ngày 07/07/2020 của UBND huyện Mộc Châu.

Công ty đã thuê tư vấn khảo sát lập hồ sơ thiết kế gồm: Đã thực hiện xong công tác khảo sát thiết kế cơ sở dự án trình Sở Xây dựng tỉnh Sơn La thẩm định và đã có thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở; Đã thực hiện xong thiết kế thi công dự án trình Sở xây dựng tỉnh Sơn La thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở theo quy định và đã có thông báo kết quả thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở; Đã cấp phép xây dựng hạng mục cầu kính, đường đi bộ bằng kính trên vách núi theo quy định.

Công ty đã hoàn thiện thủ tục thuê đất đợt 1, đợt 2 và đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất 21,4ha. Công ty đã ký hợp đồng với cộng đồng bản địa phương để khoanh nuôi bảo vệ phục hồi diện tích đất rừng được quy hoạch trong dự án theo quy định.

Công ty đã thuê tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án đầu tư xây dựng Điểm du lịch Mộc Châu Island trình UBND tỉnh Sơn La và đã có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) số 2275/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Sơn La.

Liên quan đến vệc thực hiện xây dựng dẫn đến các sai phạm đã được chỉ ra, Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu cho biết từ khi đầu tư đến nay, công ty đã gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dẫn đến không thể triển khai hoặc triển khai chậm một số hạng mục trong quy hoạch đã được duyệt. Mặt khác, do khó khăn về xuất nhập cảnh đối với các chuyên gia và nhà thầu nước ngoài. Do đó, chủ đầu tư cũng đã có một số thay đổi với mục đích đảm bảo phục vụ du khách, phân kỳ giai đoạn đầu tư cũng phải thay đổi.

Khu Villa hình khối cầu được xây dựng sai vị trí quy hoạch

Hiện tại, công ty đã hoàn thiện xong hồ sơ xin điều chỉnh chứng nhận đầu tư và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Các hạng mục công trình nằm trong quy hoạch đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và đã được cấp phép đưa vào hoạt động như: Khu công trình nhà tre; Khu vui chơi trong nhà; Nhà bán đồ ăn, hàng lưu niệm; Khu vui chơi ngoài trời; Nhà sàn trưng bày; Khu quảng trường với sân khấu ngoài trời; Khu chờ soát vé cầu kính (Khu đón tiếp); Khu vui chơi chụp ảnh, vườn hoa; Khu cầu kính CK1, CK2, DK đã xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và đã đầy đủ các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, kiểm định theo đúng quy định của Nhà nước.

Một số hạng mục sai vị trí đã được quy hoạch nhưng công ty đang làm thủ tục xin điều chỉnh bổ sung quy hoạch như: Khu Villa đoàn tàu và Villa hình khối cầu; Khu nhà điều hành, cụ thể như sau:

Hạng mục công trình nhà Villa “hình đoàn tàu” bao gồm 28 phòng nghỉ dưỡng là công trình nằm ngoài ranh giới đồ án quy hoạch chi tiết Điểm du lịch Mộc Châu Island (Green gem Mộc Châu) được UBND huyện Mộc Châu phê duyệt tại Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 07/7/2020. Chủ đầu tư di chuyển vị trí từ khu BT1, BT2 (khu villa giai đoạn 1) chuyển sang xây dựng trên đất sát cạnh đường bao quy hoạch đã được phê duyệt.

Khu Villa “hình cầu” gồm 09 căn trong đó 06 căn chưa được phê duyệt trong quy hoạch, còn lại khoảng 03 căn nằm trên ranh giới quy hoạch.

Cả hai khối Villa đều được xây dựng trên nền đất đá khu vực đất thổ của khu vực triền đồi có địa chất ổn định, đã được khảo sát đánh giá địa chất đầy đủ, đã xây dựng toàn bộ hệ thống cống thu nước từ khu vực triền đồi và được chủ đầu tư thực hiện bảo vệ môi trường theo đúng hồ sơ ĐTM đã được phê duyệt hệ thống nước thải WC được dẫn qua bể phốt 3 ngăn và sau đó dẫn qua đường ống HDPE về hệ thống xử lý nước thải 130m3/ngày đêm.

Tổng số phòng trong thiết kế cơ sở và ĐTM khu Villa số 1 là 45 phòng. Thực tế, chủ đầu tư xây dựng 28 phòng khu đoàn tàu và 9 phòng lớn khu Villa hình cầu vẫn đảm bảo số phòng và lưu lượng khách như thiết kế ban đầu cho khu villa số 1.

Khu Villa đoàn tàu có đến 28 căn nằm ngoài phạm vi quy hoạch

Một số công trình tạm phục vụ trong thi công, sau khi hoàn thành các hạng mục chính chúng tôi sẽ dỡ bỏ để hoàn thiện cảnh quan môi trường.

Theo đó, Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu cam kết sẽ khắc phục khó khăn, sửa chữa một số vấn đề sai sót đã nêu trên, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong đầu tư và xây dựng sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tỉnh Sơn La.

Thế nhưng, vẫn có một số ý kiến cho rằng phải chăng Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu chỉ đang viện cớ khó khăn do đại dịch Covid-19 để thay đổi một số hạng mục thiết kế, thi công công trình? Bởi lẽ, không chỉ doanh nghiệp này bị ảnh hưởng bởi đại dịch mà là toàn xã hội, vậy thì lý do được đưa ra có đủ thuyết phục? Việc xin điều chỉnh bổ sung quy hoạch của chủ đầu tư Mộc Châu Island có phải là một biện pháp “chữa cháy” vi phạm hay không, khi mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện xin điều chỉnh bổ sung trước khi sai phạm?

