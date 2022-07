Hà Nội: Loạt công trình gây nhếch nhác quy hoạch chung ở Quảng An

Hàng quán lùm xụp, nhếch nhác quanh đất quy hoạch



Theo quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 ở quận Tây Hồ được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 8/8/2014, phường Quảng An có 3 khu vực được quy hoạch làm đất công cộng và đất cây xanh trong tương lai gồm: Khu vực Ao Chùa - Đầm Trị; ô đất cuối đường Tây Hồ - Quảng Bá; một phần đường Đặng Thai Mai và Âu Cơ - khu vực gần chùa Tứ Liên.

Quy hoạch phân khu phường Quảng An. (Đường chỉ đỏ; Ảnh Google map).

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân từ nhiều năm nay, trên địa bàn phường Quảng An, nhất là xung quanh khu vực được quy hoạch xuất hiện tình trạng các hàng quán tạm bợ “mọc” lùm xụp, nhếch nhác, vi phạm trật tự xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị.

Điển hình, dọc đường Đặng Thai Mai (đoạn từ Xuân Diệu đến đầu ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường Quảng An), dù đã được dựng hàng rào tôn xanh từ nhiều năm nay, nhưng vẫn bị người dân “xé toạc” để làm quán quán cơm bình dân, quán nước giải khát, gửi/rửa xe… tạm bợ bằng tôn, bạt.

Người dân ngang nhiên tháo tôn chắn, dựng cột sắt, che bạt lụp xụp để làm nơi kinh doanh. “Người ta xẻ tạm hàng rào tôn, dựng vách tôn, che bạt tạm để buôn bán cũng lâu rồi. Khi thấy có phường đi kiểm tra, họ lại thu dọn vào. Đến khi phường đi qua, lại bày ra. Lâu rồi thành quen, chả thấy ai nhắc nhở gì nữa”, một người dân cho hay.

Hàng quán lùm xụp, nhếch nhác nhác, gây mất mỹ quan đô thị. Tương tự, dọc đường Quảng Bá (giáp mặt Hồ Tây), loạt công trình tạm được dựng khung sắt, quây lợp bằng tôn cũng ngang nhiên “mọc” trên khu đất quy hoạch. Tại đây, đủ các quán xá từ giải khát đến hàng nhậu, từ tạp hóa đến quán ăn… nằm ngay mặt đường, đều có “view” nhìn ra Hồ Tây. Hầu hết, các hàng quán tạm bợ này đều không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Và rõ ràng, việc những công trình này ngang nhiên xây dựng trên ô đất đã có quy hoạch là vi phạm các quy định của pháp luật. Những hàng quán tạm bợ dọc phố Quảng Bá.

Tại khu vực này còn tồn tại một sân bóng đá, cũng nằm ngay trên đất quy hoạch. Người dân cho biết, từ năm 2020 đã có nhiều phản ánh về quá trình hoạt động trái phép của sân bóng số 56 Tây Hồ, tuy nhiên không hiểu sao sân bóng vẫn tồn tại mà không bị chính quyền sở tại xử lý dứt điểm?

Dù bị phản ánh nhiều lần nhưng sân bóng Quảng Bá, số 56 Tây Hồ vẫn ngang nhiên hoạt động.

Cũng trong phần đất quy hoạch làm đất công cộng và đất cây xanh trong tương lai, hiện trạng khu vực Ao Chùa - Đầm Trị cũng khiến người dân cảm thấy khó hiểu, khi nhiều công trình tạm bợ “mọc như nấm sau mưa” mà không thấy chính quyền có biện pháp ngăn chặn, xử lý?

Nhiều công trình tạm trên khu Đầm Trị đã tồn tại từ lâu và chưa có biện pháp xử lý.

Đến những công trình “không giống ai”

Bên cạnh hàng loạt quán xá nhếch nhác, lùm xụp, không khó để nhận thấy những công trình nhà ở “cao lớn bất thường” len lỏi trong khu vực dân cư trên địa bàn phường Quảng An. Điển hình là công trình tại địa chỉ số 26-28, ngõ 5 phố Từ Hoa.

Cụ thể, theo quyết định số 4177/QĐ-UBND về quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 ở quận Tây Hồ đã quy định: Đối với khu vực dân cư hiện có thực hiện theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam áp dụng đối với nhà ở liên kế và nhà ở riêng lẻ và các quy định khống chế tại đồ án bao gồm: Tầng cao tối đa 5 tầng; Đối với khu vực làng xóm kiểm soát đặc biệt không xây dựng cao quá 3 tầng (12m).

Một khối công trình nhưng lại có 2 số nhà 26-28, ngõ 5 phố Từ Hoa.

Như vậy, khi chiếu theo quyết định trên đối với các tuyến phố bao quanh mặt nước ven Hồ Tây như: Phố Từ Hoa thuộc phường Quảng An các bất động sản chỉ được xây cao tối đa là 12m tức 1 - 3 tầng. Tuy nhiên, quan sát từ xa quan sá bằng mắt thường có thể thấy rõ, công trình số 26-28, ngõ 5 phố Từ Hoa sừng sững vượt lên hẳn so với khu dân cư, cao hơn so với con số 12m rất nhiều.

Xé tôn chắn, xây dựng công trình dường như là “đặc sản” tại phường Quảng An.

Không vậy, tình trạng xây dựng công trình trên đất nông nghiệp cũng là vấn nạn trên địa bàn phường Quảng An. Điển hình như khu vực tổ 1, cụm 18, đường Quảng Bá (phường Quảng An), tình trạng nhà kho, nhà hàng, nhà ở được xây dựng trên nền đất nông nghiệp cũng xuất hiện nhan nhản. Đặc biệt, khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc địa bàn phường Quảng An còn được người dân ví von giống như “thiên đường” cho các công trình không phép, trái phép “mọc” trên nền đất nông nghiệp.

Giữa khu vực đất nông nghiệp phía ngoài đê sông Hồng, một công trình đang manh nha hình thành.

Nhằm đa chiều, khách quan các thông tin liên quan, chiều 25/7/2022 phóng viên đã liên hệ với một lãnh đạo UBND phường Quảng An. Tuy nhiên, vị này cho biết phường chưa nhận được các thông tin phản ánh và hẹn làm việc với phóng viên sau.

Trước tình trạng trên, có lẽ UBND phường Quảng An; UBND quận Tây Hồ cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý quy hoạch, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận nói chung, phường Quảng An nói riêng.