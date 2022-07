“Mục sở thị” loạt công trình gây nhếch nhác quy hoạch chung ở phường Quảng An

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, người dân phản ánh trên địa bàn phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), nhất là xung quanh khu vực được quy hoạch xuất hiện tình trạng các hàng quán tạm bợ “mọc” lùm xụp, nhếch nhác, vi phạm trật tự xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị. Trong đó, khu vực Đầm Trị là 1 trong những ô đất nằm trong quy hoạch 1/2000 của TP.Hà Nội từ năm 2014. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, tình trạng hàng quán ngang nhiên “mọc” lên đã bủa vây xung quanh hồ Đầm Trị (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). Năm 2017, UBND TP.Hà Nội đã có riêng một công văn chỉ đạo phường Quảng An xác minh và giải quyết dứt điểm những vi phạm về trật tự xây dựng xung quanh hồ Đầm Trị (nếu có). Thế nhưng đến thời điểm này, vẫn tràn lan tình trạng hàng quán lộn xộn quanh hồ Đầm Trị. Thậm chí có nhiều chủ quán còn tự bắc cầu, “xẻ đôi” hồ Đầm Trị để phục vụ mục đích kinh doanh. Cùng với đó, xung quanh khu vực hồ Đầm Trị ngập rác thải từ những hàng quán. Không chỉ gây mất cảnh quan chung, tình trạng hàng quán lộn xộn quanh hồ còn gây ô nhiễm nguồn nước. Nhiều chuyên gia về quy hoạch kiến trúc đô thị đều bày tỏ ý kiến cần có quy hoạch cụ thể, rõ ràng hơn để chấm dứt tình trạng xâm lấn hồ Đầm Trị. Bên cạnh đó, đường Đặng Thai Mai (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng nằm trong khu vực quy hoạch đất cây xanh trong tương lai. Dù đã có hàng rào tôn chỉ điểm đất quy hoạch nhưng cũng không ngăn được hàng quán mọc lên san sát. Chuyện “xé rào” dựng quán đã tồn tại từ nhiều năm nay, gây nhếch nhác, mất cảnh quan đô thị. Nhiều chuyên gia về quy hoạch đô thị mong muốn tình trạng vi phạm quy hoạch trên tại Quảng An - một trong những vị trí đẹp bậc nhất Hà Nội sẽ sớm được khắc phục khi bản quy hoạch được đi vào hiện thực. Video: Loạt công trình gây nhếch nhác quản lý quy hoạch chung ở phường Quảng An

