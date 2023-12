MBG và Khách sạn Đông Á có liên quan gì với ông Phạm Huy Thành?

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn MBG (mã: MBG) mới đây vừa công bố quyết định chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP Green Island. Theo đó, Tập đoàn MBG sẽ chuyển nhượng 4 triệu cổ phần (tương ứng tỷ lệ 20%) tại Green Island với mức giá 10.000 đồng/cổ phần, qua đó thu về 40 tỷ đồng.



Đáng chú ý, động thái này của Tập đoàn MBG được đưa ra chỉ cách đó vài ngày sau khi doanh nghiệp này công bố quyết định đầu tư vào dự án khu vui chơi giải trí tại tỉnh Khánh Hoà. Cụ thể, trước đó, ngày 15/12/2023, HĐQT Tập đoàn MBG đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 3,2 triệu cổ phần tại Công ty CP Quốc Bảo Vạn Ninh với mức giá 20.000 đồng/cổ phần. Như vậy, Tập đoàn MBG sẽ phải chi ra 64 tỷ đồng cho thương vụ này. Nguồn vốn sử dụng là từ nguồn vốn kinh doanh hợp pháp của công ty.

Liên quan đến việc triển khai hai thương vụ nói trên, Tập đoàn MBG cho biết, việc nhận/chuyển nhượng phần vốn góp tại Quốc Bảo Vạn Ninh lẫn Công ty CP Green Island sẽ được đại hội đồng cổ đông MBG thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Lộ nguyên nhân Tập đoàn MBG bất ngờ rút khỏi dự án Green Island (ảnh minh họa: Internet).

Được biết, Công ty CP Quốc Bảo Vạn Ninh được thành lập vào ngày 20/8/2015, với ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động của các câu lạc bộ thể thao. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại tổ dân phố 14, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, do ông Trần Quốc Tuấn là người đại diện pháp luật. Đồng thời, công ty hiện là chủ đầu tư dự án Khu vui chơi và giải trí Quốc Bảo Vạn Ninh có quy mô diện tích 1ha tại trung tâm thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh.

Trong khi đó, Công ty CP Green Island được thành lập ngày 19/11/2020, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xóm Mới, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình và hoạt động chính trong lĩnh vực nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Vũ Mạnh Hưng. Ngoài ra, Green IsLand được biết đến là đơn vị thực hiện dự án biệt thự nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái cùng tên quy mô 16,3ha tại Đảo Xanh, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

MBG - Khách sạn Đông Á có quan hệ mật thiết?

Ở diễn biến liên quan, theo tìm hiểu, Tập đoàn MBG bắt đầu hạch toán khoản đầu tư vào Công ty CP Green Island từ cuối năm 2020 với giá gốc 16 tỷ đồng, tương ứng 20% vốn điều lệ. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Tập đoàn MBG ghi nhận, tại thời điểm ngày 30/9/2023, MBG vẫn nắm giữ 20% vốn điều lệ của Green Island và ghi nhận giá gốc hơn 40 tỷ đồng sau khi thực hiện tăng vốn từ đầu năm 2021.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Tập đoàn MBG, doanh nghiệp được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận nghiên cứu, khảo sát, lập dự án biệt thự nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Green Island vào cuối năm 2020. Theo đó, dự án Green Island trên khu đất có diện tích khoảng 16,3ha tại Đảo Xanh, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, với tổng mức đầu tư hơn 824 tỷ đồng. Tập đoàn MBG cũng cho biết, công ty đã được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Từ Liêm cam kết cấp tín dụng để thực hiện dự án với số tiền gần 660 tỷ đồng.

MBG cho biết, hiện tại, dự án biệt thự nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Green Island vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa hình thành tài sản cố định nên chưa phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Ngoài Tập đoàn MBG, đáng chú ý, tính đến 30/9/2023, Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã: DAH) cũng đang sở hữu 40% vốn (tương ứng số vốn góp 80 tỷ đồng) tại Công ty CP Green Island. Tuy nhiên, ngày 13/12/2023 vừa qua, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã thông qua việc chuyển nhượng 6 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Green Island (công ty liên kết của Tập đoàn MBG) với giá 10.833 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị chuyển nhượng là 65 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng là từ nguồn vốn kinh doanh hợp pháp của công ty.

Đặc biệt, mới đây, ngày 21/12/2023, Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố thông tin báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn. Cụ thể là ông Phạm Huy Thành, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn MBG, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP MBG Lạc Sanh Phú Yên.

Theo đó, ông Phạm Huy Thành đã mua thành công 2 triệu cổ phiếu DAH của Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á trong ngày 18/12/2023, qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu tại tập đoàn này từ 5 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ gần 5,94%) lên 7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 8,31%).

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Tập đoàn MBG được thành lập ngày 23/2/2009 và có địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Nhìn lại kết quả kinh doanh trong quý III/2023 của Tập đoàn MBG, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 108 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước. Theo lý giải của MBG, do biến động của thị trường các sản phẩm liên quan đến bất động sản, thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, xây dựng… dẫn đến công ty ký kết được ít hợp đồng kinh tế nên doanh thu thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giám 68,60% so với cùng kỳ, về mức gần 101 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2023 tăng 9,43% so với cùng kỳ, lên 657 triệu đồng. Chi phí tài chính ghi nhận ở mức 592 triệu đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 80% so với cùng kỳ, lên mức hơn 3,5 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, Tập đoàn MBG báo lãi sau thuế chỉ vỏn vẹn 192 triệu đồng, giảm sâu 125% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn MBG ghi nhận doanh thu thuần đạt 382 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 7,8 tỷ đồng, lần lượt giảm mạnh 58,3% và gần 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Tập đoàn MBG đạt 1.386 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là giá trị hàng tồn kho 348 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 336 tỷ đồng; đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 275 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn gần 129 tỷ đồng…

Trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, nợ phải trả của Tập đoàn MBG tại ngày 30/9/2023 đạt gần 61,2 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn với 60,7 tỷ đồng. Trong đó, công ty có vay nợ tài chính ở mức 35 tỷ đồng. Cũng tại cuối quý III/2023, Tập đoàn MBG có vốn chủ sở hữu đạt 1.325 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 1.202 tỷ đồng, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 113 tỷ đồng…